Deze jongeren hebben een eigen bedrijf naast hun studie of school: ‘Al mijn geld stop ik in de onderneming’

Al het geld dat binnenkomt, stop ik in de onderneming, ik keer mezelf nog niets uit. Ik vind dat je als jongere niet bang hoeft te zijn om een onderneming te beginnen. Als je gestructureerd te werk gaat en genoeg enthousiasme hebt, is er veel mogelijk.”

Tijdens de cursus merkte ik dat het nog niet meevalt om jezelf als fotograaf te onderscheiden. Daarom besloot ik het na een aantal lessen over een andere boeg te gooien. Ik merkte dat veel deelnemers het spannend of niet leuk vonden om hun plannen te presenteren, iets wat ik zelf juist wel graag doe. Na wat research bleek dat er wel presentatietrainingen voor het bedrijfsleven bestaan, maar niet voor jongeren. Ik ben daarom begonnen met het opstarten van Fleur Presents, waarmee ik presentatietrainingen voor scholieren en studenten geef.

Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan ‘ZomerOndernemer’, een traject van zes weken waarin jongeren worden begeleid bij het opzetten van hun eigen bedrijf. In eerste instantie deed ik mee om mijn werk als hobbyfotograaf naar een hoger niveau te tillen. Ik was al eens gevraagd om foto’s te maken voor een kinderkookboek, maar toen de opdrachtgever hoorde dat ik nog niet bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven ging het feest niet door.

Christiaan van der Kuyl

15 jaar Soest, zit in vwo-3 op het Griftland College in Soest. Sinds 2018 eigenaar van Jouwvoetenbankje.nl.

Christiaan van der Kuyl © Jorgen Caris

Toen mijn oma op zoek ging naar een voetenbankje, kon ze nergens echt vinden wat ze zocht. Ik besloot daarom om haar te helpen en heb er speciaal een voor haar gemaakt. Dat ging zo goed dat ik vervolgens via Marktplaats kon gaan verkopen en kort daarna ben ik ook begonnen met mijn eigen webshop.

De productie doe ik helemaal zelf, ik zaag het hout en naai de stoffen er daarna om heen. Ik heb vaak een voorraad klaar liggen. In het begin kostte het maken van een kussen een dag, nu doe ik dat in tweeënhalf uur. In 2018 heb ik er ongeveer vijf per week verkocht. Mijn klanten komen vanuit het hele land en vooral in de winter en rond de feestdagen heb ik goede zaken gedaan.

Eigenlijk ben ik 24 uur per dag bezig met mijn bedrijf

Inmiddels verkoop ik mijn product via de site en Bol.com. Ik doe alles zelf: van productie tot belastingaangifte. Toch moet ik soms mijn ouders inschakelen voor het ondertekenen van contracten of het openen van een bankrekening. Dat ik minderjarig ben, zorgt voor veel extra regelwerk. Zo was er bijvoorbeeld maar één bank die met mij in zee wilde gaan.

Eigenlijk ben ik 24 uur per dag bezig met mijn bedrijf. Op school beantwoord ik mailtjes, ik plan afspraken om mijn lesrooster heen en in het weekend en in de vakanties hou ik me bezig met de productie. Op school zijn ze op de hoogte van de onderneming, waardoor ik af en toe eerder weg kan en zo iets meer speling heb.

In de toekomst wil ik graag meerdere ondernemingen opzetten en verder kijken dan voetenbankjes alleen. Zo ben ik op dit moment een website aan het bouwen voor andere jonge ondernemers. Toen ik net begon was ik veel tijd kwijt aan uitzoeken hoe het opstarten van een bedrijf precies werkt. Nu wil ik andere jongeren helpen, want ik denk dat het makkelijker kan.”