Deze ggz-instellingen hebben geen wachtlijst. Hoe doen ze dat?

Wie na alle onheilspellende berichten denkt dat de ggz-instelling zonder wachtlijst tot een uitgestorven soort behoort, klaar voor het museum, houd moed! Er bestaan nog enkele aanbieders, her en der verspreid door Nederland, die er wel in slagen mensen met een psychisch probleem direct te helpen. Wat is hun geheim?

Omdat de instelling te Lochem bewust kleinschalige zorg levert, kunnen ze bovendien de instroom en uitstroom zo sturen dat er geen wachtlijsten ontstaan, zegt Teunissen. Als je een grote instelling bent, is het veel moeilijker om zicht te houden op je wachtlijsten en er slim mee om te gaan, is zijn punt.

Maar dan zegt hij dat het waarschijnlijk komt door het ander-soort-organisatie dat de zijne is. Argo-GGZ sluit geen contracten af met zorgverzekeraars, die normaliter pakketjes met behandelingen inkopen. Teunissen heeft namelijk geen zin in gedoe, onderhandelingen of wachtlijsten als hij het budgetplafond overschrijdt.

De eerste wachtlijstvrije instelling staat in de Achterhoek, in Lochem. Argo-GGZ behandelt zo’n zeshonderd patiënten. Dat het ze lukt om alle patiënten direct te helpen, verbaast directeur Ludo Teunissen ook een beetje. Het kan natuurlijk ook toeval zijn, stamelt hij nog even aan de telefoon.

Leve de digitale sofa!

De tweede wachtlijstvrije instelling zweeft in de lucht: haar naam is Disofa, het volledig digitale zusje van de instelling GGZ Noord-Holland Noord. Als patiënten zich aanmelden met een verwijsbrief, dan worden ze na één dag teruggebeld en start de behandeling in een digitale omgeving. Wachttijden bestaan niet. Bij Disofa kun je zelfs op zondag in therapie.

Verder is het geen rocket science, legt één van de oprichters Niek Kuijper uit: Disofa geeft normale basisbehandelingen, alleen zit je als patiënt niet in een spreekkamer maar praat je met een gz-psycholoog via videoverbinding. Als aanvulling op de gesprekken vul je online modules in.

“We zijn niet afhankelijk van gebouwen en reisafstanden, daarom kunnen we niet alleen mensen in dienst nemen die overal wonen, ook in het buitenland, maar ook cliënten behandelen die uit heel Nederland komen”, zegt Kuijper. Die flexibiliteit zorgt ervoor dat er geen personeelsproblemen zijn, zoals elders in de ggz.

Is het eigenlijk wel zo persoonlijk, therapie achter de webcam? “Onze ambitie is juist om de méést persoonlijke ggz te zijn”, aldus Kuijper. “Wij binden de strijd aan met de aanname dat digitaal minder persoonlijk is. Iedereen die bij ons een behandeling start, heeft contact met één iemand: ook als je een vraag over financiën hebt. Je hoeft niet naar een balie ofzo, zoals bij grote instellingen.”

Disofa bestaat op dit moment een half jaar. Zij hebben zo'n honderd mensen in behandeling, waaronder ook mensen die op de wachtlijst van GGZ Noord-Holland Noord stonden maar liever direct hulp wilden. Zo dragen ze hun steentje bij om de wachtlijstproblematiek van anderen op te lossen.

Ook Nederlanders in het buitenland kunnen bij Disofa terecht. Neem nou een backpacker met paniekklachten, zegt Kuijper. Hij wordt via video behandeld door een Nederlandse psycholoog in Singapore, die in dezelfde tijdszone zit. Kuijper: “Onze zorg is daar waar jij het nodig hebt, en op het moment dat jij het nodig hebt.”