Deze docenten staken vandaag: ‘Er moet wat veranderen’

De praktijkschool

Paul Feitz, leraar bouwtechniek op Praktijkschool PrO De Baander in Amersfoort

Lees verder na de advertentie

“Ik geef les aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die moeite hebben met leren. Een ontzettend leuke doelgroep, ik doe mijn werk met veel overtuiging, maar ik zou wel graag wat meer steun krijgen van de overheid. Daarom ga ik vandaag naar het Malieveld.

Al jaren wordt er gezegd dat onderwijs zo belangrijk is, maar toch is er meer geld nodig. Niet voor mij persoonlijk, maar voor heel het onderwijsveld.

Ik zou met alle liefde aandacht aan besteden aan iets als sociale media. Maar dat kost tijd, wil je het een beetje serieus oppakken. Het zou fijn zijn als ik wat meer ruimte zou hebben om daar dieper in te duiken

De werkdruk is hoog en veel leraren kampen met burn-outs. We krijgen meer taken op ons bord en moeten leerlingen zien op te voeden tot goede burgers in de maatschappij. Dat is best moeilijk als de groepen steeds groter worden en de problemen van jongeren veranderen.

Neem een thema als sociale media. Dat is ongelofelijk belangrijk bij deze doelgroep en ik wil daar met alle liefde aandacht aan besteden. Maar dat kost tijd, wil je het een beetje serieus oppakken. Daarom zou het zo fijn zijn om als ik wat meer ruimte zou hebben om daar eens dieper in te duiken, of om me te kunnen bijscholen.

Als maatschappij moeten we ons eens achter de oren krabben: wat vinden we belangrijk en waarin willen we investeren?”