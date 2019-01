Deze belasting zorgt al een halve eeuw voor gezeur: ‘Ben jij die zak van de btw?’

Een zware bevalling. Zo moeten ­ministers De Block, Witteveen en Roolvink de invoering van de Belasting op Toegevoegde Waarde, ofwel btw, hebben ervaren in 1969. Er was felle kritiek, een motie van wantrouwen, een zes dagen durend debat en uiteindelijk een zogeheten prijsstop. Afgelopen dinsdag vierde de wet haar vijftigste verjaardag.

Een feestje? Niet bepaald. Op 1 januari 2019 steeg het lage btw-tarief voor het eerst in 33 jaar. Van 6 naar 9 procent. ‘Met de btw wordt het nooit een feestje’, kopte het AD vorige week dan ook gekscherend. Wijzend op de stijgende prijzen van onder meer groente, fruit, een kappersbeurt en boeken.

Voorraad theatertickets

Bijna een derde van de Nederlanders was daarom voornemens vlak voor de vijftigste btw-verjaring extra boodschappen te kopen, meldde overheidsorgaan Wijzer in Geldzaken. Nog eens een vijfde van de mensen wilde vlak voor de jaarwisseling nog even goedkoop naar de kapper. En een op de tien Nederlanders sloeg alvast een voorraad theatertickets in.

Het was diezelfde angst voor hoge prijzen die de kritiek op de invoering vijftig jaar geleden zo fel maakte, schrijft onderzoeker Anne Bos in het boek ‘Polarisatie en Hoogconjunctuur’. Meer dan een procent of anderhalf zouden de prijzen niet stijgen, suste het kabinet vlak voor de invoering van de nieuwe omzetbelasting. Dat bewezen de prijzen in Duitsland en Frankrijk, waar de Europese belastingmaatregel al was ingevoerd.

Een Eerste Kamerlid ontdekte al in december 1968 dat de Haagse theesalon Cecil de prijs van een potje thee met vijftien cent had verhoogd

De oppositie had er geen oor naar. “Een funeste belasting met rampzalige gevolgen”, klonk het. Of: “Dit getuigt van ongelooflijke blijmoedigheid.” Anderen vreesden voor een schokeffect. Want, zo redeneerden zij, de invoering van de btw was een van de meest ingrijpende belastinghervormingen van na de oorlog. Voorheen werd de belasting op producten tijdens het productieproces geheven.