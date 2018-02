Deze Australische politicus voerde een uitreisverbod voor pedofielen in

De Australische senator Derryn Hinch (73), een joviale spraakwaterval, komt deze zonnige namiddag net terug op zijn kantoor in Melbourne en draagt vanwege een herdenking een stropdas. "Sorry, normaal zie ik er niet zo uit hoor. Veel te formeel." Dat Australië in december zulke strenge wetgeving doorvoerde voor veroordeelde pedofielen is vooral zijn werk. De uitgesproken senator - het woord bullshit valt in het gesprek meermaals - werd in 2016 verkozen tot senator voor de deelstaat Victoria. Zijn privéleven leest als een achtbaan: hij is een voormalige alcoholist, onderging een levertransplantatie in 2011 en trouwde maar liefst vijf keer, waarvan twee keer met dezelfde vrouw. De voormalige radiopresentator staat bovendien bekend om zijn controversiële acties.

Zo zat Hinch twee keer in de gevangenis vanwege het onrechtmatig vrijgeven van namen van veroordeelde pedofielen op de radio. Maar hij maalt daar niet om. "Als ik met deze onthullingen slechts één kind heb weten te redden van een pedofiel, was dat het voor mij waard."

Toestemming

Op grond van de strenge wetgeving die nu op zijn initiatief door het parlement is goedgekeurd, mogen veroordeelde kindermisbruikers voortaan alleen nog met een prangende reden, en na speciale toestemming, het land verlaten. De Australische overheid hoopt zo het sekstoerisme door Australiërs in Zuidoost-Azië tegen te gaan. Naar eigen zeggen is Australië het eerste land dat zulke strenge reisbeperkingen voor kindermisbruikers heeft ingevoerd. Hinch, die zelf als kind werd misbruikt, is er trots op. "Ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, willen nu soortgelijke wetgeving invoeren", zegt hij.

Als je een kind verkracht, verlies je je burgerrechten. Senator Derryn Hinch

De senator wil nu doorpakken en maakt zich sterk voor een wet die online-kindermisbruik bestraft. "Dit gaat het mogelijk maken om misbruik via bijvoorbeeld Skype te bestraffen. Via tips zullen deze pedofielen in de gaten worden gehouden en zodra ze de mist in gaan, worden opgepakt." Vanwege zijn aanhoudende pleidooien voor een hardere aanpak en hogere straffen voor kindermisbruikers krijgt Hinch geregeld kritiek van burgerrechtenorganisaties en hulpverleners. Want hogere straffen leiden vaak tot moeizame rehabilitatie en ook mensen die de wet hebben overtreden, hebben nog altijd rechten, zo klinkt de waarschuwing vanuit die hoek. Hinch heeft daar geen boodschap aan: "Als je een kind verkracht, verlies je je burgerrechten. Pedofielen verdienen geen tweede kans. Zolang ze opgesloten zitten, kunnen ze geen kwaad aanrichten." Het feit dat Hinch zelf ook werd misbruikt in zijn jeugd, heeft volgens hem 'absoluut niks' te maken met zijn fanatieke strijd tegen kindermisbruik.

Echt niet?

"Nee, echt niet. De meeste mensen geloven me niet als ik dit zeg, maar dit misbruik is in mijn vroege jeugd gebeurd en het heeft mijn verdere leven niet beïnvloed. Dat ik zelf geen kinderen wilde, heeft daar ook niks mee te maken. Als jonge journalist heb ik van dit misbruik nooit een punt gemaakt. Mijn ouders hebben hem de stad uitgejaagd, maar zijn nooit overgegaan tot vervolging, omdat ze dachten dat dit beter was."

Waarom ben u dan zo gepassioneerd over dit onderwerp?

"Omdat dit het juiste is om te doen. Natuurlijk zijn er meer zaken waarvan je dat kan zeggen, maar dit is het voor mij. In de jaren zeventig werd ik tijdens een radioshow gebeld door een vrouw wiens leven wél door misbruik was getekend en op dat moment maakte ik mijn eigen misbruikverleden pas bekend. Mijn eerste grote onthulling was de naam van de priester Michael Glennon. Sindsdien zijn er vele namen gevolgd en werd ik het boegbeeld van dit onderwerp. Ik ben de politiek in gegaan omdat ik merkte dat ik als journalist niet veel verandering kon bereiken. Tijdens mijn laatste keer in de gevangenis in 2014 kreeg ik zoveel publieke steun, dat ik besloot de politiek in te gaan."

Begrijpt u de kritiek van burgerrechtenorganisaties helemaal niet?

"Nee. In mijn ogen verlies je je rechten als burger zodra je een kind hebt verkracht of misbruikt. En nee, er zijn geen uitzonderingen of verzachtende omstandigheden. De namen van pedofielen moeten bekend zijn en mensen moeten weten waar pedofielen wonen, net zoals in de VS het geval is, zodat ze hun kinderen kunnen beschermen."

Dat de 73-jarige Hinch nog niet klaar is met 'de boel opstoken', zoals hij het omschrijft, is duidelijk: "Zolang ik nog fire in my belly voel, stop ik niet. Ik schat zo in dat ik in het harnas sterf."