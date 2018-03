Desnoods dwang om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen

Het verhaal over vrouwen in de top van het bedrijfsleven laat zich lezen als een slecht sprookje. Er waren er een paar, maar dat moesten er veel meer worden. Vijf jaar na invoering van het wettelijk streefcijfer van 30 procent is er nog steeds geen sprake van een happy end.

Dit streefcijfer wordt bij lange na niet gehaald, concludeert de ‘Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017’. De commissie die het onderzoek in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap uitvoerde, ziet geen andere oplossing meer dan de invoering van een hard, afdwingbaar quotum: 30 procent in 2025.

Als de cijfers volgend jaar niet beter zijn, zullen wij stevige maatregelen niet schuwen Ingrid van Engelshoven, minister van onderwijs

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) waarschuwde bedrijven nadat zij het rapport vandaag in ontvangst had genomen: “Als de cijfers volgend jaar niet beter zijn, zullen wij stevige maatregelen niet schuwen”. Of zij met ‘stevige maatregelen’ doelt op een quotum, blijft echter onduidelijk. “Er zijn meer maatregelen mogelijk. Ik hecht niet aan een bepaalde maatregel, ik hecht aan resultaat.”