Denemarken zet criminele asielzoekers op afgelegen eiland

Het plan werd vorige week gepresenteerd als onderdeel van de Deense begrotingsbesprekingen. De Deense Volkspartij, van wiens steun de minderheidsregering van premier Lars Lokke Rasmussen afhankelijk is, had deze maatregel geëist in ruil voor steun aan de begroting van 2019.

De bewoners van het eiland zullen afgewezen asielzoekers zijn, die voor een misdrijf zijn veroordeeld maar niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. In Denemarken wonen enkele honderden afgewezen asielzoekers in twee deportatiecentra, zonder dat ze kunnen worden uitgezet. Vaak neemt hun herkomstland ze niet terug. In de afgelopen jaren kwamen er steeds meer maatregelen waardoor hun omstandigheden verslechterden: op dit moment krijgen ze nog maar een euro per dag om van te leven en wonen ze in barakken waarin ze niet kunnen koken.

Geen gevangenis Het is niet de bedoeling dat het eiland een gevangenis wordt, maar de mensen die erheen gestuurd zijn worden wel gedwongen om iedere nacht op het eiland door te brengen. Het doel van de nieuwste maatregel wordt niet onder stoelen of banken gestoken. “Ze zijn ongewenst in Denemarken en dat zullen ze voelen ook”, zei immigratieminister Inger Stojberg op zijn facebookpagina. Het eilandje waar de migranten naartoe moeten is 70.000 vierkante meter groot en ligt in de Baltische zee, ongeveer drie kilometer uit de kust van Denemarken. Op onregelmatige tijden gaat er een veerboot heen, die Virus heet. Wie erheen is gestuurd, moet zich iedere dag melden op een locatie op het eiland. Wie dat nalaat hangt een gevangenisstraf boven het hoofd. “We gaan het aantal veerboten zoveel mogelijk verminderen”, zei woordvoerder Martin Henriksen van de Deense Volkspartij afgelopen weekeinde op de plaatselijke televisie. “We gaan de oversteek zo ingewikkeld en duur maken als we kunnen”. De Deense overheid heeft ongeveer 100 miljoen dollar uitgetrokken om faciliteiten op het eiland te bouwen. De opening staat gepland voor 2021.

