Denemarken geeft lijst vrij met namen van vroegere leden van de nazipartij, daar is niet iedereen blij mee

De organisatie plaatste een lijst met 5265 namen van de leden van de DNSAP, de Deense Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij, op haar website. Iedereen kan de lijst zo van internet plukken – en dat doen de Denen massaal.

“Dit is de eerste keer dat je online kan zoeken naar leden van de Deense nazipartij”, zei archivaris van het Rijksarchief Peter Birkelund tegen het Kristeligt Dagblad. “Het is goed dat de Denen wat wijzer kunnen worden over hun familiegeschiedenis.”

De namenlijst, de zogeheten Bovrup-index, is al decennialang onderwerp van speculatie. Iedereen weet dat de lijst bestaat, maar vooralsnog had vrijwel niemand toegang tot de inhoud. De Deense verzetsbeweging vond het ledenbestand in mei 1945, vlak voor de bevrijding, in de woning van DNSAP-leider Frits Clausen. De index werd genoemd naar Clausens woonplaats, Bovrup, in de regio Zuid-Jutland.