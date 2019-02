Den Helder is spotgoedkoop, maar wel opgeknapt

Met de camera laag bij de grond. Het beetje onkruid in beeld dat nog voor de treurige flats in de voormalige probleemwijk Nieuw Den Helder uitstak. Zo zetten dagbladen marinestad Den Helder op de foto, zegt winkeleigenaar Sylvain Wiersma (41). “Altijd negatief.”

“Dat verhaal van jou hè”, wil hij weten, “dat wordt wel positief?” Hij zegt het met een knipoog. Maar dezelfde huiver is voelbaar bij Frank Jongerius, werkzaam bij Van Keulen Makelaars. “De uitkomst van interviews was vaak negatief. Als dat je plan is, werk ik niet mee.”

Geen kommer en kwel Heldenaren, ze hebben het niet zo op de media, lijkt het. Al te best is de aanleiding niet inderdaad. Terwijl de huizenprijzen bijna overal de pan uitrijzen, behoort de kustplaats nog altijd tot de vijf goedkoopste Nederlandse gemeenten, blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers van Woningmarktcijfers.nl. Koopwoningen in Den Helder (gemiddeld 163.000 euro) waren het afgelopen jaar zelfs goedkoper dan voor de crisis in 2007. Maar kommer en kwel is het absoluut niet in de marinestad, haast Jongerius zich te zeggen op zijn makelaarskantoor. Ja, er zijn woningen die langer dan een half jaar te koop staan en in prijs verlaagd moeten worden. “Maar sommige heb ik verkocht voor ze online staan.” Afgelopen jaar verkocht Van Keulen Makelaars twee keer zoveel huizen als in 2014, tachtig in totaal. Tien daarvan aan Amsterdammers die de dure hoofdstad ontvluchtten. En ook volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kruipen de Helderse huizenprijzen ietwat omhoog. “We komen nu pas uit de dip. Ik ben er echt van overtuigd dat we het niveau van voor de crisis gaan halen. Die olievlek van oververhitting bereikt nu ook Den Helder.” Een maat van me uit Rotterdam komt nu ook weer naar Den Helder met zijn kinderen Winkeleigenaar Sylvain Wiersma

Marine De Helderse dip was er niet alleen een van de economische crisis, weet winkeleigenaar Wiersma. Hij kent het nog uit zijn jeugd. In de jaren zeventig, tachtig en negentig schrapte de marine, Den Helders grootste werkgever, duizenden banen. Een hoop mensen trokken weg. Ook een jonge Wiersma. Ondertussen verloederde de binnenstad, stonden winkels leeg en schreven journalisten de kranten vol over een groep jonge criminele Antilliaanse Nederlanders die de stad in haar greep hield. Sinds 2012 is Wiersma terug uit Amsterdam. “Vijftien jaar was ik weg. Toen ik terugkwam waren alleen de koppen op straat wat ouder.” Maar zijn stad knapt inmiddels op. De aftandse gevels in de binnenstad zijn grotendeels vernieuwd. De probleemwijk is gesloopt en tegen de duinen aan wordt volop gebouwd. Weggetrokken vrienden ziet hij zelfs terugkeren. “Een maat van me uit Rotterdam komt nu ook weer naar Den Helder met zijn kinderen.” Hij lacht: “En zijn broer gaat naast hem wonen.”

Gigantische tuin Geef ze eens ongelijk, zegt Wiersma. In dit topje van Noord-Holland is het voor 260.000 euro al mogelijk een woning van 160 vierkante meter te kopen. Inclusief gigantische tuin. Zeven jaar geleden deed hij hetzelfde. “In Amsterdam had ik voor dat geld een appartement van 72 vierkante meter. En dat was in de gunstige tijd.” Maar Den Helder is er nog niet, zegt hij. “Je moet op meerdere paarden wedden als het gaat om de werkgelegenheid. Niet alleen op de marine. Ik heb ook meerdere merken in mijn kledingwinkel.” Voor Jongerius voorlopig werk zat. Hij zoeft langs de nieuwbouwwoningen in de wijk Duinpark, toont de populaire Bremstraat, wijst op fort Kijkduin. “Je hebt hier rust. Als er file is, ben ik de vierde in de rij. Wat wil je nog meer?”

