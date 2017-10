Den Dolder heeft een lange geschiedenis met psychiatrische patiënten

Voordat de Utrechtse Willem Arntsz-stichting voor ‘lijders van krankzinnigheid’ in 1907 een hoeve bouwde in Den Dolder, was er eigenlijk nog niets. Het dorp had nog niet eens een naam. Vijf jaar eerder verhuisde een zeepfabriek van Amersfoort naar Den Dolder, maar de arbeiders bleven in Amersfoort wonen.

Behalve de boerderij met werkverschaffing, bestond de WA-hoeve uit een groot complex van paviljoens. De boslucht zou de zieken goed doen. Het personeel werd uit heel Nederland aangetrokken. "Dat moest wel," zegt Frits Stuurman van de historische vereniging Den Dolder, "want hier woonde toen nog niemand".

Voorzieningen zoals winkels kwamen toen pas, en zo ontstond langzaam een echt dorp. De verplegers speelden toneel en maakten muziek, en anderen uit het dorp sloten zich daarbij aan. "Het hele verenigingsleven heeft zijn wortels in de WA-hoeve", zegt Stuurman.

Dennendal-affaire

En nog zijn ‘gewone’ Doldenaren ingesteld op omgang met de bewoners van de opvolgers van de WA-hoeve. "Als iemand in een winkel staat te schreeuwen is dat vervelend, maar het hoort er een beetje bij", zegt Jan Scherphuis van de Belangenvereniging Den Dolder.

Zijn dorp trok al eerder landelijke aandacht, in de jaren zeventig. Tijdens de zogenaamde ‘Dennendal-affaire’ stonden mensen die vonden dat je psychiatrische patiënten alle vrijheden moest geven -tot drugsgebruik aan toe- en traditionelere behandelaars lijnrecht tegenover elkaar. De strijd werd, na inzet van de ME, beslecht ten gunste van die laatste groep. Maar de kentering in denken over psychiatrische zorg was ingezet, en die had een grote weerslag op Den Dolder.

De leegstand in de paviljoens werd gedeeltelijk opgevuld met anti-krakers en kunstenaars. Maar er kwamen ook gestraften naar Den Dolder, zoals Michael P. Een tijd lang was er ook een verslavingskliniek. Scherphuis: "Toen werd er dus gedeald op straat." De belangenvereniging die hij rond die tijd oprichtte had daar niets mee van doen. Die ontstond omdat de gemeente Zeist forse nieuwbouwplannen had in het dorp. Inmiddels praat de vereniging al jaren ook over dit soort onderwerpen mee.