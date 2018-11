Demonstratie van gele hesjes eindigt in chaos, ‘vroeg of laat ontploft Frankrijk echt’

De traangaslucht is aan het begin van de avond te niet harden op de grotendeels schoon geveegde Champs-Elysées. De luxe winkelstraat, die de Fransen met enig recht de ‘mooiste avenue ter wereld’ noemen, biedt een spookachtige aanblik. Her en der branden barricaden van bergen hekken, roosters en straatmeubilair. De puinhopen vormen een vreemd contrast met de kerstverlichting, die onlangs feestelijk werd aangestoken door couturier Karl Lagerfeld.

Tegenvallende opkomst

Demonstreren mocht zaterdag alleen op het Marsveld bij de Eiffeltoren, maar daar werden geen gilets jaunes gesignaleerd. Ze wilden zichtbaar zijn, op een emblematische plaats duidelijk maken dat ze niet alleen genoeg hebben van een groene taks op brandstof, maar eigenlijk van andere alle belastingen. Dat is gelukt. Maar de opkomst bij dit protest van het ‘Frankrijk van onderen’ tegen ‘de elites’ viel tegen.

Volgens minister van binnenlandse zaken Christophe Castaner is de beweging, die is ontstaan op sociale media, zonder bemoeienis van vakbonden of politieke partijen, op zijn retour. Werden er vorige week zaterdag in het land meer dan een kwart miljoen demonstranten geteld, vandaag waren dat er volgens hem 106.000 in het hele land. In Parijs waren 8000 demonstranten op de been. Er werden er minstens 30.000 verwacht.

“Dat is niet waar”, zegt Frédéric Clergeot (28), een uitzendkracht uit Chalon-sur-Saône in de Bourgogne. “De regering liegt om deze beweging in diskrediet te brengen. De media zeggen ook maar wat, ze werken samen.” Die manoeuvres helpen niet om ‘het begin van een revolutie’ te stoppen, denkt Clergeot. “Wij gewone mensen pikken het niet meer om zo veel te doen voor zo weinig. Het zal hier niet bij blijven, wij gaan door met de strijd.”

Mijn moeder moet het doen met een pensioentje van 500 euro. Dat geloof je toch niet?

Clergeot wijst op de ras-le-bol général, op het gevoel van veel Fransen met een bescheiden inkomen dat ze onevenredig gepakt worden in de portemonnee . “Alles wordt alleen maar duurder. Ik verdien 1300 tot 1600 euro in de maand, mijn vrouw werkt niet op dit moment. We komen gewoon niet meer rond.”

Dat is ook het idee van Christophe Vasseur (49) die op de stoep van het art-decopaleis van Louis Vuitton toekijkt hoe een paar jongens in gele hesjes het dovende vuur in een barricade nog een keer proberen op te stoken. “Het is een schande zoals veel mensen moeten leven die altijd hebben gewerkt. Mijn moeder moet het doen met een pensioentje van 500 euro. Dat geloof je toch niet?”

Protest op de Champs-Elysées. © Getty Images

Zelf verdient hij 2300 netto per maand als elektricien. “Dat is geen slecht salaris, en daar komt 1300 euro bij van mij vrouw, die in de kinderopvang werkt. En toch draaien wij elke euro om, het leven is duur. En het wordt alleen maar erger, niet alleen benzine en diesel, alles.”