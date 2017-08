Deense prins wil uit protest niet naast zijn vrouw begraven worden

In 1967 trouwde de nu 83-jarige Henrik met Margrethe II en kreeg toen de titel prins. Maar wat hij eigenlijk altijd heeft gewild, is koning worden genoemd. “Het is geen geheim dat de prins al langere tijd niet blij is met de rol en titel die hij heeft gekregen in de Deense monarchie”, zegt woordvoerder Lene Balleby van het Deense koningshuis, dat het nieuws zelf bekendmaakte, tegen de Deense krant BT. “Zijn frustratie is de laatste jaren groter en groter geworden.”

“Hij heeft de beslissing genomen om niet naast de koningin begraven te worden, omdat hij vindt dat hij niet als haar gelijke wordt behandeld”, legt Balleby uit. De koningin heeft Henriks besluit geaccepteerd. De prins heeft niet laten weten waar hij wel begraven wil worden.

De 77-jarige koningin Margrethe II is – net als koning Willem-Alexander in Nederland – staatshoofd van haar land. Nieuwe wetten komen er pas, als zij er haar handtekening onder heeft gezet. Maar het maken van de wetten is sinds 1849 in handen van de regering – wederom net als in Nederland.

Zakgeld Hoewel de klachten van Henrik over zijn titel en positie de laatste jaren zijn toegenomen, uitte hij in de jaren tachtig al kritiek op het feit dat hij geen eigen salaris kreeg. Hij vond het moeilijk zijn vrouw om zakgeld te vragen om sigaretten te kopen, schreef journaliste Stephanie Surrugue in haar biografie over de prins met de titel ‘Loner’. Een eigen salaris kreeg hij uiteindelijk wel, maar de titel die hij wilde niet. Het Deense koningshuis volgt naar eigen zeggen de lijn die andere Europese koningshuizen aanhouden. Tot teleurstelling van Henrik. “Hij zegt dat hij van zijn vrouw houdt, maar hij heeft het lastig met de koningin als instituut”, stelt Surrugue. Het recht op gelijkheid tussen de seksen geldt niet voor het koningshuis hoogleraar Karen Sjoerup De prins is vorig jaar gestopt met het grootste deel van zijn werkzaamheden en wordt sindsdien nauwelijks nog in het openbaar gezien. Hij brengt veel tijd door in zijn wijngaard in Frankrijk, maar is nog altijd getrouwd met de koningin en leeft officieel nog altijd samen met haar. Volgens woordvoerder Balleby verandert er door het besluit van Henrik niets aan het huwelijk tussen de twee of de werkzaamheden van de koningin.

Seksegelijkheid Veel Denen zijn trots op het feit dat ze al eeuwenlang streven naar seksegelijkheid, maar de vraag van Henrik om gelijke rechten lachen ze vaak weg. “Het is belachelijk”, zegt hoogleraar Karen Sjoerup tegen de Deense krant Aftonposten. “Het recht op gelijkheid tussen de seksen geldt niet voor het koningshuis.” Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat werd op 11 juni 1934 geboren in het Franse Talence, vlakbij Bordeaux. Hij ontmoette Margrethe, die toen nog kroonprinses was, toen hij in Londen als diplomaat werkte. Toen hij met haar trouwde veranderde hij zijn naam in Henrik, bekeerde zich tot het protestantisme en gaf zijn Franse nationaliteit op om een Deen te worden. Het koppel heeft twee kinderen: prins Frederik (geboren in 1968) en Joakim (geboren in 1969).

Prins Philip Henrik is vermoedelijk niet de enige prins die moeite heeft met zijn rol. Ook de Britse prins Philip, de man van koningin Elizabeth, voelde zich volgens verschillende biografen soms aangetast in zijn mannelijkheid. Dat had er onder andere mee te maken dat de koningin weigerde om hun kinderen zijn achternaam te geven.

