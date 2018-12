Deens parlement stemt in met ‘verbanning’ criminele asielzoekers naar onbewoond eilandje

Een klein, onbewoond eiland vlak voor de kust van Denemarken wordt de komende jaren het toneel van een van de radicaalste maatregelen die tot nu toe in Europa zijn genomen om migranten af te schrikken. Het gaat om het eilandje Lindholm, waar de Deense regering criminele, afgewezen asielzoekers gaat onderbrengen die niet kunnen worden uitgezet. Het parlement in Kopenhagen stemde gisteren in met de begroting waarin dit omstreden plan is opgenomen. “Ze zijn ongewenst in Denemarken en dat moeten ze voelen”, schreef de Deense immigratieminister Inger Stojberg eerder deze maand al op Facebook over de veroordeelde asielzoekers.

Lindholm ligt zo’n drie kilometer uit de kust, in een baai in het zuidoosten van Denemarken. Tot afgelopen zomer was er een instituut gevestigd waar onderzoek werd gedaan naar besmettelijke dierziekten als rabiës en varkensgriep. De Deense overheid gaat het eiland nu ontsmetten en er een asielcentrum bouwen, dat in 2021 af moet zijn. Daarvoor wordt 100 miljoen euro uitgetrokken.

Het centrum is een idee van de uiterst rechtse Deense Volkspartij (DF), die sterk gekant is tegen immigratie, en zich liet inspireren door Australië, dat eerder deals sloot met twee eilanden in de Stille Oceaan om daar asielzoekers onder te brengen. Het idee werd overgenomen door de rechtse regeringscoalitie, die geen meerderheid heeft in het parlement en afhankelijk is van gedoogsteun van de DF.

De linkse oppositie vindt dat de autoriteiten met het eilandplan nu echt te ver gaan

Het is de bedoeling dat in het centrum maximaal 125 uitgeprocedeerde asielzoekers worden gehuisvest die strafrechtelijk zijn veroordeeld, bijvoorbeeld­­ voor drugs- of wapenhandel en die volgens de Deense rechter moeten worden uitgezet, maar die niet terug kunnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hun land van herkomst­­ hen niet terug wil, of omdat ze het risico lopen daar gemarteld of geëxecuteerd te worden. Deze veroordeelde asielzoekers zijn nu nog gehuisvest­­ in een centrum in het westen van Denemarken, waar omwonenden klagen dat ze zich onveilig voelen.

Controversieel Het nieuwe centrum op Lindholm wordt geen gevangenis. De bewoners kunnen vrij in en uit lopen en mogen ook van het eiland af, mits ze aan de autoriteiten melden waar ze heen gaan en ze zich ’s avonds weer in het centrum melden. Maar de regering komt er rond voor uit dat het plan bedoeld is om de veroordeelde asielzoekers aan te moedigen te vertrekken uit Denemarken. En de DF eist dat de veerverbinding met het eiland zo veel mogelijk wordt beperkt. De controversiële maatregel is typisch voor de steeds hardere opstelling van Denemarken tegenover immigratie. Veel Denen hebben het gevoel dat zij hun sociale model alleen overeind kunnen houden als de komst van niet-Westerse immigranten wordt beperkt. De Deense regering nam de laatste jaren dan ook al een reeks maatregelen om de instroom te beperken. Zo werden advertenties gezet in Libanese media om potentiële migranten te vertellen hoe moeilijk het is om een bestaan op te bouwen in het Scandinavische land. Het recht op uitkeringen is voor de nieuwkomers versoberd. En asielzoekers moeten tegenwoordig minstens drie in plaats van één jaar in het land zijn voordat ze hun gezin kunnen laten overkomen. Maar de linkse oppositie vindt dat de autoriteiten met het eilandplan nu echt te ver gaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de ‘verbanning’ naar Lindholm vernederend en inhumaan. Volgens hen lijkt de huisvesting, gezien­­ het feitelijke isolement van de bewoners, verdacht veel op detentie. En Michelle Bachelet, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, wil binnenkort met de Deense regering om de tafel gaan zitten om duidelijk te maken dat zij ‘ernstige zorgen’ heeft over het lot van de immigranten. “Hen hun vrijheid ontnemen en hen isoleren en stigmatiseren, zal hun kwetsbaarheid alleen maar vergroten.”

