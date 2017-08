Deens banenoverschot fnuikt economische groei

Uit een recent onderzoek van de confederatie van de Deense industrie, DI, blijkt dat meer dan een derde van de Deense bedrijven afgelopen jaar vacatures hadden openstaan waarop geen geschikte kandidaat reageerde.

Het klinkt voor veel landen als een droomscenario, maar dat is het allerminst, zegt Steen Nielsen, hoofd arbeidsmarktbeleid bij DI. "Bedrijven met een werknemerstekort moeten klussen afzeggen, hun klanten nee verkopen, de productie terugdringen of zelfs stilleggen. Zowel de onderneming als het land lopen daarmee inkomsten mis en worden belemmerd in hun groei. Sommige ondernemers besteden meer tijd aan het zoeken van adequaat personeel dan aan bedrijfsvoering."

Zoals veel andere Noord- en West-Europese landen krabbelt Denemarken op uit de recessie. Het afgelopen jaar zag het land een bescheiden groei van 1,7 procent. Maar die economische ontwikkeling dreigt af te vlakken als Denemarken geen oplossing vindt voor het werknemerstekort.

Zo'n tien jaar bevond het Scandinavische land zich in een soortgelijke situatie. De werkloosheid liep terug tot 2 procent, en op den duur leidde dat tot inflatie. Werkgevers dreven salarissen op om personeel te lokken, en daarmee stegen ook de prijzen.

In Denemarken zijn vrouwen bijna voor eenzelfde aandeel op de arbeidsmarkt ver­te­gen­woor­digd als mannen

Flexibele arbeidsmarkt De huidige werklozen zijn vooral mensen die slechts voor een kort tijdsbestek tussen twee banen zitten, zegt minister van financiën Kristian Jensen. "De doorstroom is groot. Denemarken kent een flexibele arbeidsmarkt, waar het makkelijk is werknemers in te huren en weer te ontslaan." Het is het resultaat van drie decennia aan arbeidshervormingen, die het structurele werkloosheidscijfer van ruim 10 procent terugbracht naar 3,5 procent. Voorbeelden van die hervormingen, naast de versimpelde ontslagregeling, zijn verkorte werkloosheidsuitkeringen, omscholingsprogramma's en een hogere pensioenleeftijd. Een andere reden voor de lage werkloosheidscijfers, zegt Jensen: in Denemarken zijn vrouwen bijna voor eenzelfde aandeel op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd als mannen. Sectoren waar bedrijven met personeelstekorten kampen zijn de bouw, hout- en metaalbewerking, mechanica en elektra, maar er is ook gebrek aan hogeropgeleide werknemers als ICT'ers, programmeurs en ingenieurs. Nielsen: "De vraag naar Deense producten en diensten is de laatste tijd fors toegenomen, maar de beroepsbevolking groeit niet mee." Zowel in als buiten de steden zoeken werkgevers naar gekwalificeerd personeel.

Immigratie Bedrijven met een werknemerstekort proberen dat nu vaak nog op te vangen door hun huidige personeel langere dagen te laten draaien. Een meer duurzame oplossing is het uitbesteden van werkzaamheden aan onderaannemers in het buitenland. Maar uiteindelijk hoopt Denemarken toch het probleem op eigen bodem op te lossen, bijvoorbeeld door bepaalde beroepsopleidingen bij jongeren aan te prijzen. Een ander, voor de hand liggend antwoord is immigratie. Nielsen: "We importeren veel arbeidskrachten, maar nog vooral uit de EU. De komende jaren zullen we nog veel buitenlands personeel nodig hebben." De Deense overheid houdt er een strikt asielbeleid op na. Zou het bedrijfsleven niet geholpen zijn met een versoepelde immigratiewetgeving? "In sommige gevallen wel, ja", zegt minister Jensen. "Al zien we dat de werkloosheid onder vluchtelingen en andere niet-westerse immigranten in Denemarken hoger ligt dan gemiddeld, ze beschikken vaak niet over de vaardigheden waar werkgevers naar op zoek zijn." Maar, zegt Jensen: "Gekwalificeerde immigranten zouden kunnen helpen bij het wegnemen van de arbeidstekorten. Daarmee dragen ze bij aan de economische ontwikkeling van Denemarken, die op haar beurt weer banen creëert voor de minder gekwalificeerden, en ook minder gekwalificeerde immigranten."

