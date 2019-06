Declan was net gezakt voor zijn eindexamen, maar overtuigde de correctoren van hun ongelijk

Jammer, zo voegde zijn leraar eraan toe, als je een tiende punt meer had gescoord voor economie dan was het nu feest geweest.

Declan liet het er niet bij zitten en ging naar de school voor volwassenenonderwijs waar hij voor vmbo-t was opgegaan. Daar nam hij met de docent zijn volledige examen door. Zo kwamen ze bij de vraag: ‘Noem een voorbeeld van een goed dat de overheid laat produceren’. Declan had gedacht aan de jodiumtabletten die hij en zijn streekgenoten alweer anderhalf jaar lang ontvangen voor het geval het fout gaat in de nabijgelegen kerncentrale in het Duitse Lingen.

Vraagteken

Volgens de correctoren was dit antwoord onjuist. Maar een van hen had wel een vraagteken op de examenvellen gezet, die Declan had ingeleverd. En wat bleek: toen de examens drie jaar geleden in elkaar werden gezet, waren die pillen er nog niet. Daarom was het antwoord fout gerekend. Ten onrechte, bepleitte de scholier. Met dat vraagteken van de corrector was dan niks gedaan, het ondersteunde wél zijn pleidooi.

De leraar van Declan bleek gevoelig voor zijn klacht en ging overleggen met de schoolleiding. Eind vorige week kwam het telefoontje, zo vertelde Declan de lokale­­ zender RTV Oost: hij is alsnog geslaagd. Of zijn eigen initiatief hem een bonuspunt opleverde is onbekend, maar een tiener die niks voor waar aanneemt en tegen ieders mening op zoek gaat naar de waarheid, kan niet anders dan een glanzende loopbaan krijgen, bijvoorbeeld in de journalistiek.