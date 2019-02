Decathlon ziet af van sport-hoofddoek na protest

De Franse keten Decathlon kreeg de afgelopen dagen een lawine aan negatieve reacties te verwerken over een lichte hoofddoek die speciaal is ontworpen om te dragen bij het joggen. Aanvankelijk werd deze nieuwkomer in de collectie nog met trots verdedigd. Met de verkoop van de hoofddoek zou de keten moslimvrouwen en – meisjes helpen om aan sport te doen. En aldus een belangrijke emancipatoire functie vervullen.

Maar vanmiddag gooide de winkelketen plots de handdoek in de ring. Eerst probeerde het bedrijf de zaak nog te sussen: de running-hijab zou alleen online verkrijgbaar zijn. Toen dat niet hielp liet de afdeling communicatie weten dat de hoofddoeken in Frankrijk op geen enkele manier in de handel zullen komen. ‘Tot nader order’ zijn ze alleen verkrijgbaar in Marokko waar ze al worden verkocht.

De druk voor het merk dat actief is in 43 landen bleek te groot. Er werd gedreigd met geweld tegen vestigingen en personeel, maar het risico van een kostbare boycot moet de doorslag hebben gegeven bij Decathlon.

Islamisering Tot de actie werd opgeroepen door de van origine Algerijnse feministe Lydia Guirous, woordvoerder van de centrum-rechtse oppositiepartij Les Républicains. De sporthoofddoek is volgens haar een vorm van steun aan de sluipende islamisering in de samenleving. ‘Decathlon’, zo twitterde Guirous, ‘offert de waarden van onze beschaving op op het altaar van de markt’. Ook de woordvoerster van de partij van president Macron zei geschokt te zijn. “Als vrouw en als burger heb ik geen vertrouwen meer in een merk dat breekt met onze waarden. Wie vrouwen in de openbare ruimte alleen tolereert als zij zich verbergen is geen vriend van de vrijheid.” Het centrum tegen islamofobie van de moslimkoepelorganisatie CFCFM betreurt het besluit van Decathlon. En dan vooral de ‘ongelimiteerde racistische reacties’ van de tegenstanders van de sporthoofddoek. ‘Dit is een vrij land’, verklaarde voorzitter Abdallah Zekri tijdens een debat met de ex-Charlie Hebdo journaliste Zineb El Rhazaoui. “Ik sta achter vrouwen die gedwongen worden een hoofddoek te dragen èn achter vrouwen die er graag een willen dragen.” “Kritiek hebben op de hoofddoek is geen racisme”, repliceerde El Rhazaoui. “Er bestaat geen ras dat met een hoofddoek op geboren wordt.”

