Debat over verwarde personen ontward

Het zijn nieuwsberichten uit een en dezelfde week. Een dronken, halfnaakte man stort door het dak van Stadskasteel Oudaen aan de Utrechtse gracht. Hij wordt door de politie aangemerkt als verward. Zo ook de man die de scooter van een meisje probeert te stelen en daarna wordt overmeesterd door een oplettende pizzabezorger.

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag stijgt weer, blijkt uit de nieuwe politiecijfers.

Gemeenten zijn inmiddels druk bezig met een ‘sluitende aanpak’. Er is een speciaal ‘schakelteam’ dat naar oplossingen zoekt. Ondertussen luiden politiechefs keer op keer de noodklok omdat zij veel te veel werk hebben aan deze groep. Wie heeft gelijk? Experts beoordelen een aantal uitspraken in de discussie: wat is werkelijkheid en wat is mythe?

STELLING: Rotterdamse korpschef Frank Paauw: ‘Verwarde mensen doden meer mensen dan terreur’.

“Ik heb geen cijfers gezien die deze uitspraak onderbouwen”, zegt lector Nynke Boonstra, die aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden onderzoek doet naar verward gedrag en politiemeldingen daarvan in Friesland. Navraag bij de politie in Rotterdam leert dat de uitspraak niet is gedaan op basis van cijfers, maar op basis van enkele casussen, veelal uit 2016. Paauw zei dit tijdens de presentatie van het dreigingsbeeld en de cijfers over 2017 van Rotterdam. Volgens een woordvoerder deed hij dat om aan te geven waarom een hoofdstuk over deze groep is opgenomen in dat rapport. Vorig jaar kwamen in Rotterdam achttien mensen om het leven door geweld.

In hoeveel van de gevallen de dader verward gedrag vertoonde, wil de woordvoerder niet zeggen. Veel zaken zijn namelijk nog onder de rechter, werpt zij op. “Het is na overdracht van ons dossier aan het OM en aan de rechtbank om het gedrag van de verdachten te duiden.” Volgens haar ging de uitspraak meer over de toekomst.

“Paauw wekt zo de indruk dat het om veel mensen gaat waar grote dreiging van uitgaat”, zegt lector Bauke Koekoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Hij schreef het boek ‘Verward in Nederland’ en is één van de weinige onderzoekers in Nederland die zich met verward gedrag bezighouden. “Dat is niet het geval. Daarom is dit frame gevaarlijk.”

Boonstra: “Uit onderzoek blijkt dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer zijn dan dader van geweld, maar daar besteedt de politiechef geen aandacht aan.”

Oordeel: Mythe