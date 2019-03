De Zweden raken in de ban van vliegschaamte en klimaatangst

Het is een besluit waarvoor ze zijn geprezen en waarvoor ze zijn beschimpt als de ‘milieu-Taliban’. Het vooraanstaande Zweedse symfonieorkest van Helsingborg maakte afgelopen week bekend dat vliegende musici en dirigenten niet langer meer welkom zijn. Je komt maar per bus, trein, fiets of te voet – of anders niet. ‘s Werelds eerste duurzame orkestseizoen, dopen ze het nieuwe muzikale jaar.

Directeur van het symfonieorkest Fredrik Österling verklaarde aan nieuwsplatform The Local dat, hoewel veel particulieren en bedrijven in Zweden zich committeren voor een duurzame toekomst, de klassieke muziekindustrie altijd van het debat wordt vrijgesteld. Kunst zou boven dit soort aardse kwesties zijn verheven. Maar, meent de directeur: de tijd dringt nu zodanig dat iedereen zijn bijdrage moet leveren. De beslissing viel nadat de cellist Jakob Koranyi, die zelf de nachttrein had genomen, de directie confronteerde: wat doen jullie om het vlieggedrag van de andere orkestleden te compenseren?

Degenen die nog zonder vliegschaamte door het leven gingen, werden dat wel aangepraat. Het anonieme instagramaccount ‘ Aningslösa influencers ’, argeloze influencers, begonnen reacties achter te laten onder de gestileerde foto’s van Zweedse sociale-mediaberoemdheden die elke week op een ander continent lijken te zijn. Dan liggen ze met een kokosnootcocktail op het strand van een bounty-eiland, kort daarna laten ze zich weer flanerend vastleggen in het SoHo van New York. ‘Retourtje Dubai: 1,8 ton CO2’, is zo’n typische reactie van de anonieme activisten.

Voor hen die het afgelopen jaar de Zweedse media gevolgd hebben, valt meteen het kwartje. Dit een duidelijk geval van flygskam, vliegschaamte, de term dook eind 2017 op toen steratleet Björn Ferry bekendmaakte zich niet langer meer per vliegtuig te verplaatsen. Onder de hashtag #vistannarpåmarken, ‘Wij blijven aan de grond’, beloofde vervolgens de ene na de andere bekende en onbekende Zweed het vliegen voorlopig of voor altijd af te zweren.

Psychologisering

‘Diegene die zijn eigen genot boven onze gezamenlijke overleving stelt’, schreef cultuurcolumnist Kristin Lundell over het fenomeen flygskam, ‘zal dat niet langer kunnen doen zonder te worden bekritiseerd’.

De vliegschaamte is onderdeel van een langere Zweedse psychologisering van de milieuproblematiek: ver voordat het woord flygskam zijn intrede deed, raakte het woord klimatångest in zwang. Klimaatangst: de bezorgdheid over de opwarming van de aarde, variërend van een gezonde onrust tot een klinische stoornis.

Onderzoekers en therapeuten in Zweden leggen een verband tussen de toename in psychische klachten – vooral onder jongeren – en het milieuprobleem. Volgens opinieonderzoek van de Universiteit van Gotenburg is 61 procent van de Zweden ‘uiterst ongerust’ over klimaatverandering. Vrouwen zijn ongeruster dan mannen, en jonge Zweden maken zich aanzienlijk meer zorgen dan ouderen.

Docent psychologie aan de Örebro Universiteit Maria Ojala doet al jaren onderzoek naar klimatångest, met name onder tieners. Ongerustheid, zegt zij, is een logische reactie: klimaatverandering is immers een reëel probleem. “Als we ons ergens zorgen over maken, kunnen we onze aandacht daarop richten. We proberen informatie daarover te verzamelen en we zijn in staat kritisch te denken. Maar: die ongerustheid kan ook omslaan in hopeloosheid.”

Ojala onderscheidt twee groepen binnen de jeugd die last heeft van klimaatangst: de ene groep ziet klimaatverandering als een serieus probleem en maakt het verder goed. De andere groep ziet het als even problematisch, maar bij hen gaat het gepaard met stress, angst, of een gedeprimeerd gemoed. Het is afhankelijk, zegt Ojala, van je aanpassingsmechanisme: hoe hanteer je deze situatie?