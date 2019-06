De zorg voor ouderen moet helemaal anders, zegt de brancheorganisatie

De zorg voor ouderen zoals die nu is, zal de komende decennia verdwijnen. Te duur, te weinig efficiënt, te arbeidsintensief, zegt Henk Kamp, bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor thuiszorg en verpleeghuiszorg Actiz. Dat geluid klinkt vaker op symposia en congressen over de zorg. Maar buiten de congresmuren beseffen Nederlanders niet hoe sterk de zorg voor ouderen gaat veranderen. Kamp wil dat die boodschap iedereen bereikt, dat iedereen voorbereid is op een oude dag die er anders uitziet dan nu.

Nieuw beeld

“Nu zijn we met 3 miljoen 65-plussers, over twintig jaar met 5 miljoen”, zegt Kamp. “Het aantal ouderen met dementie verdubbelt, er zijn straks drie keer zoveel 90-plussers en 5,5 miljoen Nederlanders met meerdere chronische aandoeningen. Had jij dat beeld in je hoofd wat ik je nu schets? We zullen het anders moeten doen, de zorg voor ouderen opnieuw moeten uitvinden. Hoe, dat weet ik niet precies.”

Om die vraag te beantwoorden is volgens Kamp een ‘fundamenteel maatschappelijk debat’ nodig over ouder worden. Een debat zoals dat eerder is gevoerd over het klimaat, waarbij allerlei belanghebbenden aan zogeheten klimaattafels bij elkaar kwamen en plannen ontwikkelden.

Het ‘hoe’ mag dan nog een onbeantwoorde vraag zijn, over het ‘wat’ er moet gebeuren heeft Kamp wel ideeën. Zorg moet minder volgens modellen en gemiddelden. Oftewel: elke oudere moet de zorg krijgen die bij hem of haar past. De een moet meer bewegen, de ander wil zich creatief uiten, soms zijn bezoeken aan de arts noodzakelijk, soms is een gesprek via het beeldscherm voldoende.

Maatwerk dus. Zorginstellingen experimenteren er al enige tijd mee. Maar zij ondervinden dat maatwerk lastig is te verenigen met de regel- en controlezucht waar de zorg zo onder lijdt. Bureaucratie gaat namelijk wel uit van gemiddelden, standaarden en modellen.

Kamp is dan ook een van de velen in de zorg die af wil van de overdaad aan regels. Vooral ook omdat de zorg alleen overeind is te houden met voldoende personeel. Dat medewerkers de sector verlaten omdat het werk te veel gaat over vinkjes zetten en formulieren invullen, helpt dan niet mee. “Er zijn organisaties die per jaar 900 nieuwe mensen aantrekken, maar er ook 800 verliezen, die voor een groot deel de sector verlaten”, zegt Kamp. “Daar ligt voor ons ook een taak. Wij moeten zorgen voor zodanige werkomstandigheden dat we de mensen vasthouden. Registratie moet je alleen doen als de gegevens echt noodzakelijk zijn om financiering toe te kennen en als het de zorg verbetert.”