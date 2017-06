De zorg om Tihange gaat iedereen aan

Een tikkende tijdbom, zo zien de actievoerders de kerncentrale. Waarom eigenlijk? Hun angst groeide door een opeenstapeling van zorgelijke berichten. Over technische incidenten, gebrekkige beveiliging en stilvallen van deze kerncentrale. Tihange, veertig jaar oud, raakte vooral in opspraak door de vondst van minuscule breuken in een reactorvat. Haarscheurtjes.

Bewoners vrezen een ongeval waarbij nucleaire straling vrijkomt. Hun schikbeeld: de kernrampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). Den Haag deelt de algemene zorgen. De Kamer nam een motie aan van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, zelf een Limburger. Minister Melanie Schultz (milieu) moet België oproepen: sluit Tihange.

Maar ondertussen staat niet vast dat er concrete, speciale gevaren bestaan bij Tihange. De zorgen zijn overtrokken, stelt de Belgische overheid. Die beroept zich daarbij op controles en verslagen van Fanc, de Belgische nucleaire waakhond. Ja, er zijn incidenten geweest bij Tihange. Maar eigenlijk altijd in niet-nucleaire delen. Ook de haarscheurtjes zouden ongevaarlijk zijn.

En dat Tihange oud is? Ach, leeftijd is maar een getal. Volgens het energiebedrijf dat Tihange exploiteert, Electrabel, is de kerncentrale nog modern en veilig. De centrale zou nog twintig jaar meekunnen, tot haar zestigste verjaardag. Net als de (enige) Nederlandse kerncentrale, Borssele. Die is nu vijftig jaar oud en mag ook nog tien jaar draaien.

Toch is de actie bij Tihange logisch, zegt directeur Peer de Rijk van Wise, een club die principieel tegen 'atoomstroom' is. Omdat ook in Duitsland en Luxemburg grote onrust heerst over Tihange, heeft protest bij Tihange meer impact. "Maar we willen Tihange én Doel dicht", haast De Rijk zich te zeggen.

Dat overtuigt de bezorgde Limburgers niet. Hun scepsis groeit juist. De Belgen wringen zich in bochten om kerncentrales te behouden, vermoeden zij. Want anders heeft België stroomtekort. En, ook handig voor België, kernenergie stoot geen CO2 uit. Sluit je de centrales, dan is het moeilijker om milieuafspraken na te komen. De actievoerders rusten niet voordat de kerncentrale sluit. Maar ze gaan er niet over.

"In 1983 waren wij er ook al bij, toen we met 550.000 mensen in Den Haag demonstreerden tegen de kernwapens. Nu doen we mee omdat we bezorgd zijn over die oude kerncentrale in Tihange. Hemelsbreed wonen wij er ruim 40 kilometer vandaan, maar nu-cleair gezien staat die in onze achtertuin. De kans dat er iets gebeurt is klein, zeggen ze. Maar als het misgaat, zijn de gevolgen gigantisch. Dan zullen een miljoen mensen moeten vluchten en dit hele gebied zal tweehonderd jaar onbewoonbaar zijn.

De actie is nu al geslaagd: tienduizenden mensen geven morgen een duidelijk signaal af

Rob Hoenen (55), mede-organisator uit Eijsden:

"Wanneer wij hier in Limburg een auto met rood kenteken zien rijden, zijn we extra alert. Want dan is het een Belg en die gaat wat makkelijker met de zaken om. Ik ben ook wantrouwig over de menselijke veiligheid in de kerncentrales van Tihange. Er is veel mis, het toezicht stelt weinig voor en de brandweer is niet toegerust op een ramp. Alle reden om je ongerust te maken. Als het misgaat, is er geen ontkomen aan. Wij kunnen snel in de auto stappen, maar de Belgen hebben allang de A2 verstopt en dan mogen wij proberen via landweggetjes voor de nucleaire wolk uit te rijden. "Het idee voor dit protest is vorig jaar ontstaan in Aken. Demonstraties en petities hadden amper effect. Onze Duitse vrienden van de AAA kwamen met het plan voor deze Menschenkette, die ik mensenketting heb gedoopt. Een keten van bijna 90 kilometer, daar heb je 60.000 mensen voor nodig. Waanzin! We zijn het toch gaan organiseren omdat we Tihange op de kaart wilden zetten.

"Acht jaar geleden wisten bestuurders in Limburg niet eens dat Tihange bestond. Kernenergie hield voor hen op bij de grens. Dat is nu anders. Gemeenteraden staan erachter, burgemeesters, de provincie helpt ons en zelfs in de Tweede Kamer is het besproken.

"Uiteindelijk willen we dat die centrales dichtgaan: Tihange-2 en Doel-3 als eerste en daarna de rest. Maar als je ziet wat we hebben losgemaakt, dan is de actie nu al geslaagd. Of we de 60.000 deelnemers halen of niet, morgen geven tienduizenden mensen hand in hand een duidelijk signaal af: tot hier en niet verder!"

Tekst gaat verder onder de afbeelding