De zorg mag zelf onnodige regels gaan schrappen

Al tien jaar proberen opeenvolgende kabinetten een einde te maken aan de bureaucratie in de zorg. Veel plannen zijn al langsgekomen, aan goede wil heeft het nooit ontbroken. En toch blijft het probleem van de vele onzinnige regeltjes en formulieren hardnekkig voortbestaan.

Dit kabinet gaat het wél oplossen, beloven minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis. Met z’n drieën bestieren zij het kolossale ministerie van volksgezondheid. “Het goede nieuws is: het kán, minder regels in de zorg”, zeggen de drie . Ze presenteerden vandaag samen hun plan ‘(Ont)regel de zorg’.

Wie in de zorg werkt, moet zijn of haar tijd ‘weer daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratie’, beloven de drie bewindslieden. Zij willen dat het personeel weer ‘meer plezier in het werk’ heeft. Het streven is dat er per dag een uur meer tijd komt voor echte zorg, door overbodige afvinklijstjes en vierdubbele formulieren te schrappen. Dat moeten de verpleeghuizen, ziekenhuizen en ggz-instellingen zelf gaan doen, in overleg met artsen en verpleegkundigen. Het kabinet gaat de druk op de ketel houden, maar de polder moet het werk doen.

Minister Hugo de Jonge (CDA) zegt dat de eerste bewijzen er al zijn dat het personeel het echt merkt. Op werkbezoek in een verpleeghuis in Brabant hoorde hij van personeel dat zij een uur per dag minder kwijt zijn aan formulieren, zei De Jonge.

Toch is er een verschil, volgens het kabinet, met de vorige keren. De omstandigheden zijn kansrijker. “Er is momentum ontstaan”, schrijven de ministers en de staatssecretaris in hun plan. Ze wijzen daarbij op de vele initiatieven in de zorg zelf, van de afgelopen jaren, om regels te schrappen. Na het eerdere vallen en opstaan, is nu de fase aangebroken dat er definitief iets moet veranderen. De afgelopen maanden zaten zeven medische beroepsgroepen, van apothekers tot wijkverpleegkundigen, bij elkaar voor landelijke ‘schrapsessies’.

Ook eerdere kabinetten probeerden dit. In 2010 waren al de eerste experimenten in het land met 26 ‘regelarme’ verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, die zelf mochten bedenken welke regels ze wilden schrappen. De bedenker: Fleur Agema van de PVV. Van links tot rechts is de Tweede Kamer er al jaren van overtuigd van zulke schrapsessies dringend noodzakelijk zijn. Maar het ene formulier was nog niet afgeschaft, of het volgende kwam ervoor terug.

Taai proces

De minister weet ook dat regels schrappen een taai proces is. De Jonge werd onlangs aangesproken door een verbaasde oud-staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), zijn voorganger. De Jonge had in een interview trots verteld dat er vast één, gehate regel verdwijnt, de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging. Van Rijn vroeg zich af: hoe kan dat? Want ook hij had de vijfminutenregistratie al eens afgeschaft, een paar jaar geleden. Wat bleek: verzekeraars en thuiszorgaanbieders bleven de gehate regel toch in de contracten zetten. Dat is hun vrijheid.

Ministers of de Tweede Kamer kunnen wensen dat het woud aan regels verdwijnt. Maar de zaag hebben ze niet zelf vast. Die ligt in het Nederlandse zorgstelsel in de hand van verzekeraars en zorgaanbieders.