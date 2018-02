De zorg heeft baat bij een bril

Zorgeconoom Guus Schrijvers wil een 'fluwelen revolutie' van "dienende leiders die geen eisen stellen maar het zorgpersoneel vragen: Wat hebben jullie nodig?" Met die vraag in de hand maakte Trouw een rondgang langs zorginstellingen.

Bij de Frankelandgroep in Schiedam structureren ze de werkzaamheden. Hoofd personeel en organisatie Marianne Tulp: "Wie bijvoorbeeld medicijnen uitdeelt, heeft een hesje aan. Wie het hesje draagt mag niet gestoord worden. Zo kan iemand rustig zijn taak uitvoeren en dat vermindert de werkstress."

Ook organiseren ze activiteiten die de medewerkers fit houden: yoga, hardlopen, zwemmen, tennis en binnenkort zumbalessen. Het Friese ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten pakt het anders aan: zij voeren regelmatig gesprekken met medewerkers.

Het artikel maakt duidelijk dat het de instellingen ernst is om het verzuim te laten dalen. Terecht, Trouw concludeert dat "wie 2013 als uitgangsjaar neemt en sinds die tijd alle hoger uitgevallen kosten bij elkaar optelt, ziet dat ongeveer anderhalf miljard euro extra uit de zorg is gelekt".

Volksziekte nummer één

‘Nederland is ziek,’ zei Ruud Lubbers in 1990. Als we niet oppassen is Nederland binnenkort weer ziek. Voormalig Denker des Vaderlands, de in 2015 overleden René Gude, en psychoanalyticus Paul Verhaeghe waarschuwden hier een paar jaar geleden al voor. Zij spraken op 18 december 2013 in debatcentrum De Balie over depressie en burn-out.

Als een samenleving, zelfs van mensen die het goed met elkaar voorhebben, niet als vanzelf een bestemming vindt, dan dienen zin, betekenis en doel collectief ter hand genomen te worden Filosoof René Gude

Uitgangspunt was dat deze psychische klachten binnen tien jaar volksziekte nummer één zouden zijn. Verhaeghe stelde die avond dat stress de voornaamste veroorzaker is van psychische problemen. En werk, zo voegde hij eraan toe, is bij ons de grootste veroorzaker van stress.

Interessant is dat Verhaeghe – bekend van zijn bestseller ‘Identiteit’ – zei dat deze stress geen psychologisch probleem is waar je individuen vanaf kunt helpen, maar een maatschappelijk probleem. Het gaat hierbij om de vraag hoe wij, collectief, onze werkomgeving, met alles erop en eraan, hebben ingericht.

Gude noemde dat probleem toen voor het eerst een zingevingsprobleem. "Als een samenleving, zelfs van mensen die het goed met elkaar voorhebben, niet als vanzelf een bestemming vindt, dan dienen zin, betekenis en doel collectief ter hand genomen te worden."