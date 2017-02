Zin en onzin van verplicht solliciteren

Het is een veel gestelde vraag op internetfora; hoe vaak moet ik solliciteren nu ik in de bijstand zit? Een eenduidig antwoord is er niet, want in de wet staat niets over de frequentie. Gemeenten mogen dat zelf beslissen. Daardoor kan het dat sommigen vier keer per maand een mail de deur uit doen en anderen verplicht het tienvoudige aantal mails versturen.

Vier gemeenten hebben grote twijfels bij de sollicitatieplicht en beginnen binnenkort met een experiment van twee jaar om deze regels te versoepelen. Want zijn strenge regels wel de beste manier om mensen te helpen? Kan het ook anders, eenvoudiger, beter? Dat willen deze gemeenten graag weten.

Versoepeling van de regels Utrecht begint als eerste op 1 mei met de ‘regelarme bijstand’ voor een paar honderd mensen. Voor hen vervalt niet alleen de sollicitatieplicht, ze mogen ook meer geld bijverdienen dan is toegestaan volgens de Participatiewet. De Universiteit Utrecht onderzoekt of deze werklozen zonder reïntegratieverplichtingen gelukkiger zijn, en of ze sneller of minder snel een baan vinden dan degenen die wel moeten solliciteren. Er is al enige tijd discussie over het nut van verplicht solliciteren voor werkloze ouderen Er is al enige tijd discussie over het nut van verplicht solliciteren voor werkloze ouderen. Zij maken weinig kans op een baan. Op de sollicitatieplicht is een uitzondering: ze geldt niet voor mensen die een jaar voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken hun baan verliezen. Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) gaat nu regelen dat die vrijstelling geldt voor iedereen zonder werk die nog een jaar moet wachten op zijn of haar AOW-uitkering.

Vijftigplussers Asscher erkent dat veel vijftigplussers het schrijven van sollicitatiebrieven als frustrerend ervaren. “Vaak krijgen ze geen antwoord op hun sollicitatie of simpelweg de reactie dat ze niet passen in het profiel”, schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer. Daarom wil de minister laten onderzoeken of er naast het schrijven van sollicitatiebrieven andere methoden zijn waarmee werkzoekenden boven de vijftig jaar op een effectieve manier werk kunnen vinden. Asscher vindt het wel belangrijk dat de werkzoekende vijftigplusser zich blijft aanbieden op de arbeidsmarkt Asscher vindt het namelijk wel belangrijk dat de werkzoekende vijftigplusser zich blijft aanbieden op de arbeidsmarkt. “Maar dit hoeft niet perse via het schrijven van sollicitatiebrieven. Er zijn veel meer mogelijkheden die binnen de wettelijke kaders passen. Zoals speeddaten, het voeren van een netwerkgesprek, of langsgaan bij een werkgever.” De minister hoopt dat ouderen gemotiveerder worden om werk te zoeken als ze dat mogen doen op een manier die beter bij ze past.

Oriëntatiedagen Hij introduceert ook een nieuwe mogelijkheid: de oriëntatiedagen. Werkzoekenden met een WW-uitkering mogen dan een korte periode, maximaal twee weken, meelopen bij een werkgever in een andere sector. Zo kan de werkzoekende kennis maken met een andere bedrijfscultuur of een andere manier van werken. Om te kijken of dit echt effect heeft, gaat het UWV onderzoek doen naar sollicitatiegedrag van werkzoekenden. Zo moet er informatie komen over hun daadwerkelijke sollicitatiegedrag en welke sollicatievormen effectief zijn. Na dit onderzoek en de proeven in vier gemeenten weet het ministerie dan hopelijk of het zinvol is om elke maand tientallen sollicitatiebrieven te (moeten) versturen.

