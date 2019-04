De zieke jeugdzorg heeft dringend een injectie nodig

De klachten vanuit het land houden al zo lang aan dat het kabinet de komende weken de keuze moet maken: of de gemeenten moeten zelf zorgen dat ze uitkomen met hun budget voor jeugdzorg, of het kabinet trekt de portemonnee. “Vooral kinderen met de zwaarste problemen zijn de dupe”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “De lange wachtlijsten en de vele overplaatsingen zijn onaanvaardbare misstanden.”

Ook regeringspartijen raken ongeduldig over de aanhoudende problemen met de jeugdzorg. “Ik twijfel niet aan ieders goede bedoelingen, maar goede bedoelingen zijn niet voldoende”, zei VVD-Kamerlid Judith Tielen vorige week in een kamerdebat.

Wie alle incidenten in de jeugdzorg en de Wmo op een rij zet, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de decentralisatie van deze zorg in 2015 tot een chaos heeft geleid. Toch komt Gerber van Nijendaal tot een milder oordeel. Als plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een gerenommeerd adviesorgaan van het kabinet, volgt hij de ontwikkeling van de decentralisatie op de voet. Hij vindt dat de gemeenten er een fors takenpakket bij hebben gekregen, dat gepaard ging met een enorme bezuiniging. Gezien de omstandigheden doen de gemeenten het dus helemaal niet zo slecht, zegt hij. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen aanpassingen nodig zijn.

Wáár is de gemeente die dit allemaal moet regelen, is vaak het verontwaardigde commentaar. Die heeft immers sinds 2015 de jeugdzorg van het Rijk overgenomen én alle hulp die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij gaat het over alle assistentie die ertoe leidt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De ‘huishoudelijke hulp’ die in deze wet wordt geregeld is de afgelopen jaren het vaakst in de krantenkolommen verschenen: die komt te weinig, doet het werk niet goed of wordt zelf afgeknepen.

‘Race to the bottom’

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) stuurt een dezer dagen een rapport naar de Tweede Kamer waarin hij de stelselwijziging evalueert, maar Van Nijendaal neemt daar alvast een voorschot op. “Als we eerst eens kijken naar de huishoudelijk zorg in de Wmo, dan kun je niet de bezuiniging negeren van 40 procent”, zegt hij. De gedachte was dat hulp dichter bij de burger goedkoper was en dat marktwerking zou leiden tot lagere tarieven. De hulp was ook niet langer een ‘recht’, maar een ‘voorziening’. Mantelzorgers moesten ook zelf aan de slag. De hulp via de gemeente was alleen aanvullend.

Van Nijendaal: “Maar die bezuiniging van 40 procent moet uit de lengte of de breedte komen. Aanvankelijk kwamen de tarieven sterk onder druk te staan en werd de hulp gegeven door het bedrijf met de laagste prijs.” Maar die ‘race to the bottom’ is tot stilstand gebracht. Op basis van het ‘Besluit reële kostprijs’ moeten gemeenten inmiddels met de aanbieder tot een deugdelijke onderbouwing van de prijs komen, een soort basistarief.