De witte buren fietsen langs de gekleurde school de wijk uit

Als een erehaag verwelkomen de juffen van openbare basisschool De Pendinghe in de Groningse wijk Selwerd de kinderen. “Goeie-morgen! Hoe is het vandaag?’’ Twee op het schoolplein, twee binnen in de hal. Doen ze elke ochtend, zegt directeur Monique Inja. “Zo willen we de ouders het gevoel geven dat ze bij ons terechtkunnen als ze iets dwarszit.’’

Zelf ziet ze het niet eens, maar voor een buitenstaander valt het niet te ontkennen: de witte kinderen zijn hier veruit in de minderheid. Inja ziet elke dag hoogopgeleide, witte ouders haar school voorbijfietsen, de wijk uit. “Naast mijn school woont een blank gezin. Die kinderen gaan hier dus niet naar school.”

Volgens de Onderwijsinspectie is Groningen een van de meest gesegregeerde gemeenten, als het op onderwijs aankomt. Inja’s school is een ‘kleurrijke en diverse school’, zegt ze. “Wij hebben misschien wel het hoogste percentage allochtone leerlingen van de stad.”

Vijf jaar geleden werd ze er directeur. Een van haar doelen: een gemêleerde school worden. Dat bleek moeilijk. Al doe je nog zo je best en word je met complimenten overladen door de inspectie, het gros van de autochtone, hoogopgeleide ouders trekt naar elders”, vertelt Inja. Onnodig: “Het onderwijs is hier even goed.”

Wat in Groningen gebeurt, gebeurt in meer grote Nederlandse gemeenten, schreef de Onderwijsinspectie deze week in haar jaarverslag. Rijk en arm, hoog- en laagopgeleid gaan steeds verder uit elkaar wonen. Maar de segregatie gaat verder: als het gaat om het opleidingsniveau van de ouders zijn basisscholen nog eenzijdiger samengesteld dan de steden waarin ze staan.

Want ook hoogopgeleide ouders die in betaalbaardere wijken gaan wonen, sturen hun kinderen vaak niet naar de school om de hoek. In de 23 grootste gemeenten hebben kinderen met rijke, hoogopgeleide ouders daardoor steeds minder klasgenootjes uit lagere sociale klassen.

Er zijn wel verschillen. In Zoetermeer en Almere zijn er veel minder omfietsouders dan in Groningen, Dordrecht of Enschede. Maar de trend is overal aanwezig, en dat is een probleem, meent de inspectie. Er ontstaan ‘bubbels van gelijkgestemden waar leerlingen nauwelijks uit komen’.

Keuzevrijheid

Uit onderzoek bleek eerder al dat ouders bij de schoolkeuze niet alleen naar afstand kijken, maar ook naar de schoolprestaties en de leerlingenpopulatie. Maar waarom gebeurt dat in de ene gemeente meer dan in de andere?

Schooldirecteur Inja kan er ook niet meteen de vinger op leggen. Zijn Groningse ouders minder ruimdenkend of banger voor de ander dan ouders in andere steden? Ze betwijfelt het. “Misschien is hier meer keuzevrijheid. Ik hoor van collega’s uit de Randstad dat daar veel minder plaats is op scholen, dat ouders zich soms op twaalf scholen moeten aanmelden voor er een plaats is. Hier is op bijna alle scholen genoeg plek.”

Die keuzevrijheid van ouders ziet men inderdaad als een groot goed, leert een belronde langs Groningse scholen. Tja, segregatie is vervelend. En de ene school heeft al wat meer last van omfietsouders dan de andere, een enkeling herkent de problematiek niet. Maar om ouders nou te dwingen naar de school om de hoek te gaan, dat gaat ze eigenlijk allemaal te ver.

Ook Taeke Venema van christelijke basisschool de Hoeksteen in de Groningse wijk Vinkhuizen ziet bakfiets-ouders ’s ochtends zijn schoolplein voorbij fietsen naar naastgelegen wijken als Reitdiep en Gravenburg. “Waarom? Ik kan het niet hard maken, maar mijn gevoel zegt dat die ouders een blik in onze klassen hebben geworpen en denken ‘toch wel veel donkere kinderen’.”

Mooi is anders, vindt Venema. “Ik zou het niet doen, maar ze moeten dat zelf weten. Er is geen reden om ons voorbij te fietsen. Migrantenouders, hoog- of laagopgeleide ouders: wij hebben ze allemaal iets te bieden. We hebben bijvoorbeeld een plusklas met extra begeleiding voor kinderen die meer aankunnen. Daar steken we tijd, aandacht en geld in.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Maarten Hartman

Maar Venema piekert er niet over om te proberen bakfietsouders over te halen. “Ik probeer me er niet druk over te maken, ik heb er toch geen invloed op. En ik weet ook niet of ik dat zou willen. Ik wil dat ouders met overtuiging voor ons kiezen. Ik ben voor keuzevrijheid. Je moet kiezen voor een school die bij jou en je kind past.”

Dat is wel zo, zegt Inja. Maar dat ouders hun scholen voorbijfietsen vindt ze een gemiste kans. Niet alleen voor haar eigen leerlingen, ook kinderen van rijke, hoogopgeleide ouders verliezen door segregatie, stelt ze. “Je ontzegt die rijke leerlingen ook de mogelijkheid om andere culturen en milieus te leren kennen. Leren hoe de wereld in elkaar zit, dat niet iedereen het even goed heeft als jij, respect opbrengen voor elkaars verschillen. Dat gun ik ieder kind.”