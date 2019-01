De wetenschap was duidelijk: kinderen lopen schade op als procedure lang duurt

Dat is de strekking van de nota die een maand geleden werd geschreven door hoogleraren van de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. De nota, ondertekend door tal van hoogleraren en door de beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen en jeugdartsen, gaf voeding aan het nu opgelaaide debat over verruiming van het kinderpardon en opschorting van de uitzettingen.

Die schade wordt verergerd doordat de ouders vaak niet optimaal voor de kinderen kunnen zorgen

Het uitzetten van kinderen die al lang in Nederland verblijven is naar de huidige wetenschappelijke inzichten onverantwoord, concludeert de nota. Twaalf jaar geleden al heeft Margrite Kalverboer, nu kinderombudsvrouw maar destijds verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de risicofactoren in kaart gebracht voor kinderen die met uitzetting worden bedreigd. En sindsdien is er een behoorlijke hoeveelheid wetenschappelijke literatuur bijgekomen, in binnen- en buitenland.

Cortisol Kinderen die met hun ouders hun thuisland zijn ontvlucht komen hier doorgaans aan met problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, zoals depressie, angst en stressklachten. En het is precies bekend wat een verhoogd niveau van het stresshormoon cortisol doet met jonge hersenen die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat zorgt vooral voor schade in de hersenstructuren die essentieel zijn voor het beteugelen van negatieve emoties en impulsief gedrag, en voor de ontwikkeling van cognitieve vermogens en empathie. Die schade wordt verergerd doordat de ouders vaak niet optimaal voor de kinderen kunnen zorgen, door aanhoudende onzekerheid over de toekomst en door regelmatige, gedwongen verhuizingen. Onder die omstandigheden zijn de gevolgen na een periode van vijf jaar onaanvaardbaar hoog, schrijven de wetenschappers. De belastende factoren zijn vergelijkbaar met die voor kinderen die uit huis moeten worden geplaatst. En in de kinderbescherming geldt een jaar als de kritische grens; duurt de onzekerheid veel langer, dan schaadt die het kind ernstig. Als kinderen na een langere periode terug moeten naar het land van herkomst, waar de omstandigheden slechter zijn, is de kans dat ze van die schade herstellen en zich nog kunnen aanpassen bijzonder klein, leert de wetenschappelijke literatuur.

