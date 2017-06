De wetenschap staat nog, ondanks Trump

Maar dat vertrouwen verdampt als het gaat om hete hangijzers als klimaatverandering en genetisch veranderde voeding.

Zeventig procent van de Amerikanen heeft het volste vertrouwen in wetenschappers, een cijfer dat al decennia stabiel is. Daarmee doen wetenschappers het een stuk beter dan politici, makelaars, en journalisten, om maar een paar onbetrouwbaar geachte beroepen te noemen. Dat is in Nederland niet anders: die klassieke autoriteiten zijn van hun voetstuk gevallen. Onder Amerikanen is er maar één beroepsgroep die hoger scoort dan de wetenschap: militairen.

Wetenschap is ingewikkeld, en de publieke opinie over wetenschap dus ook. Cary Funk, Pew Research Center

Funk, werkzaam bij het Pew Research Center, presenteerde deze onderzoeksresultaten op een symposium van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De cijfers stellen enigszins gerust, zegt ze, gezien het politieke klimaat in de VS. President Trump heeft geen hoge pet op van de wetenschap en wuift bewijzen dat de mens het klimaat verandert weg. Amerikaanse burgers denken daar genuanceerder over. "Maar", zegt Funk, "Je ziet in de cijfers wel dat klimaatverandering een sterk politiek gekleurd onderwerp is." Slechts 28 procent van de Amerikanen zegt zeker te zijn dat de wetenschap dit fenomeen volledig doorgrondt.

Twistappels Als het om gezondheid gaat, ligt dat heel anders. Funk vroeg in haar onderzoek hoezeer mensen vertrouwen op wetenschappelijke informatie over vaccins. Bijna de helft van de Amerikanen zegt daarin vol vertrouwen te hebben. Maar voor informatie over genetisch veranderde landbouwgewassen, weer zo'n politieke twistappel, vaart slechts 19 procent van de Amerikanen met een gerust hart op de wetenschap. Dat hoger opgeleiden meer vertrouwen hebben in de wetenschap dan lagergeschoolden, is het normale patroon. Bij de politieke strijdpunten, zoals genetisch veranderde voedingsmiddelen en klimaatverandering, zie je dat niet. Republikeinen van alle opleidingsniveau's weigeren te geloven dat de mens het klimaat verandert, terwijl Democraten in grote meerderheid daar zeker van zijn. Partijverschillen zijn in deze kwestie dus veel belangrijker dan verschillen in opleiding.

Diffuus beeld Intussen vinden de meeste Amerikanen dat wetenschap wel een belangrijke invloed moet hebben op het beleid van hun overheid. Het beeld van hun vertrouwen is daarmee diffuus. Maar dat verbaast onderzoekster Funk niet: "Wetenschap is ingewikkeld, en de publieke opinie over wetenschap dus ook." In Nederlands onderzoek van een paar jaar terug, gaf 75 procent van de ondervraagden de wetenschap een 7 of hoger. Alleen in Scandinavië krijgt de wetenschap hogere rapportcijfers. Gevraagd naar hun kwalificaties van wetenschappers, zeggen Nederlandse ondervraagden 'knappe koppen' en 'makers van vooruitgang'. Wetenschap wordt dus een positieve rol in de samenleving toegedicht. Maar ook hier zijn politieke verschillen. Absoluut geen vertrouwen in de wetenschap is er onder PVV-stemmers. Hun wantrouwen is zelfs nog sterker dan onder niet-stemmers. De wetenschap staat hierin echter niet alleen: álle autoriteiten en instellingen worden door PVV-stemmers gewantrouwd. De actie in Praag op 5 juni 2017, nadat president Trump had aangekondigd zich uit het klimaatverdrag van Parijs terug te trekken. © AFP

