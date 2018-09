De werkloosheid onder arbeidsbeperkten stijgt

Werkzoekende arbeidsgehandicapten die voorheen bij een sociale werkplaats terecht konden, zijn niet gebaat bij de Participatiewet. Sinds de wet ruim drie jaar geleden in werking trad, maken deze mensen minder kans op een baan.

Zo zat afgelopen jaar 70 procent van de doelgroep zonder baan, blijkt uit een rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteert.

Het SCP nam alleen de baanmogelijkheden onder de loep van mensen die tot drie jaar geleden op de wachtlijst stonden voor een plekje bij een sociale werkplaats. Maar deze dagbestedingen voor mensen die niet of nauwelijks bij een reguliere werkgever terechtkunnen, sloten hun deuren voor nieuwelingen toen de Participatiewet inging. Met als gevolg dat 11.000 werkzoekende arbeidsbeperkten plots waren overgeleverd aan de grillen van de arbeidsmarkt. De gedachte hierachter: iedereen die het ook maar een beetje kan, moet aan het werk.

Maar die doelstelling wordt dus niet gehaald, zegt SCP-onderzoeker Maroesjka Versantvoort. "Deze wet werkt niet voor mensen die voorheen een plekje vonden op een sociale werkplaats." Het aantal werklozen binnen deze doelgroep ligt inmiddels 40 procent hoger dan vlak voor de invoering van de wet. Niet heel vreemd, zegt Versantvoort ook. Werkgevers die bereid zijn iemand uit deze doelgroep aan te nemen, moeten op hun werkvloer dezelfde omstandigheden creëren - denk aan voldoende rust en begeleiding - als op de oude sociale werkplaatsen. "Dat vraagt een hele omslag in het denken van werkgevers. En er gaat flink veel tijd en geld in zitten."

Denkomslag

De beoogde situatie dat een arbeidsgehandicapte probleemloos bij een reguliere werkgever instroomt, wordt alleen realiteit als werkgevers die denkomslag voldoende maken, zegt Versantvoort. Vooralsnog kiezen ze voor het gemak, blijkt uit het SCP-onderzoek: liever iemand met een lichamelijke beperking,dan met een psychische aandoening.

En ze kiezen voor gewoonte. Net als bij de invulling van andere vacatures maakt de witte man onder de 35 jaar meer kans op een baan dan zijn arbeidsbeperkte, werkzoekende metgezel van niet-Nederlandse komaf.

Lukt het mensen met een beperking toch om een baan te bemachtigen, dan is dat geluk sinds de Participatiewet vaak van korte duur. Waar werknemers op een sociale werkplaats veelal een vaste baan kregen tegen in ieder geval het wettelijk minimumloon, moeten werknemers het nu vaker doen met een tijdelijk contract. Iets minder dan de helft is daardoor na een jaar zijn baan weer kwijt. Vijf jaar geleden was dat 33 procent.

Nog een tegenvaller: arbeidsgehandicapten houden nu minder geld over aan hun baan. Vaker dan voorheen blijven ze (deels) afhankelijk van een uitkering om rond te komen.