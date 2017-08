De werkloosheid is hoger op papier, maar dat is niet per se zorgwekkend

Krijgt elke onvrijwillig werkloze scholier, student, moeder, vrijwilliger of mantelzorger morgen een baan, dan telt ons land maar liefst 730.000 voltijdbanen meer dan nu. ‘Onbenut arbeidspotentieel’, noemt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al die Nederlanders die tegen hun wil in verlegen zitten om werk. In totaal gaat het om ruim 900.000 werklozen en nog eens bijna een half miljoen parttimers die graag meer werken. Is het zorgelijk dat zoveel potentieel onbenut blijft? Vier vragen.

Gaan al die mensen aan het werk, of gaan parttimers meer uren draaien, dan gaat dat ten koste van andere vormen van participatie

Hoe erg is het dat er zoveel mensen niet of weinig werken? Dat is een verkeerde vraag, zegt arbeidseconoom Ronald Dekker van de Tilburg University. “Dan ga je er vanuit dat al die mensen nutteloos thuiszitten en anders hadden kunnen bijdragen aan ons bruto binnenlands product.” Maar dat is niet zo, nuanceert Dekker. Denk aan de moeder die thuisblijft om voor de kinderen te zorgen. Of de mantelzorger die zijn ernstig zieke oma door haar laatste maanden helpt. “Gaan al die mensen aan het werk, of gaan alle parttimers meer uren draaien, dan gaat dat ten koste van andere vormen van participatie”, stelt Dekker. En dat terwijl de roep om de participatiesamenleving steeds harder klinkt vanuit politiek Den Haag.

Toch spreekt het CBS van 1,3 miljoen mensen die (meer) zouden willen werken. Van al die ‘werklozen’ zijn volgens de officiële definitie slechts 451.000 Nederlanders daadwerkelijk werkloos. Deze groep wil graag werken, heeft in de afgelopen vier weken volop gesolliciteerd en kan binnen twee weken aan de slag. De overige ‘werklozen’ willen weliswaar werken, maar staan daar niet om te springen. Zo kan een bijna afgestudeerde masterstudent wel sollicitatiebrieven de deur uitdoen, maar vanwege zijn af te maken scriptie niet direct een baan accepteren. Zijn al afgestudeerde studiegenoot wil na het inleveren van zijn scriptie nog even van zijn vrijheid genieten en schuift de banenzoektocht daarom op de lange baan. Dan is er nog de groep die al werk heeft, maar een paar uurtjes extra wil draaien. Dekker: “Voor een deel houden werkgevers het onbenutte potentieel onder parttimers zelf in stand. Is er schaarste, dan kijken ze naar wat er van de scholen afkomt en wat er in de kaartenbakken van uitkeringsinstantie UWV te vinden is. Informeren bij hun eigen personeel doen ze nauwelijks.”

Dus is het niet zo zorgwekkend? "Het is in ieder geval niet reëel om te verwachten dat het onbenutte arbeidspotentieel volledig benut zal worden, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van UWV. “Er zijn altijd mensen die een reden hebben om niet acuut op zoek te gaan naar een baan.” Ook al zouden al die 1,3 miljoen Nederlanders en masse gaan solliciteren of hun aantal uren direct op willen schroeven, dan schiet het bruto binnenlands product niet direct de lucht in. “Momenteel zijn er iets meer dan 200.000 openstaande vacatures. Dus niet iedereen zou direct aan het werk kunnen.” De mensen om wie Dekker en Witjes zich wel zorgen maken, zijn de zogenoemde ontmoedigden; de vijftiger die zich maanden zonder succes suf heeft gesolliciteerd en uiteindelijk de handdoek in de ring gooit. Witjes: “Dat zijn 88.000 personen momenteel. Gelukkig minder dan voorheen. Dat betekent het dat meer mensen, ook langdurig werklozen, kans hebben op een baan.”

Wat zeggen deze nieuwe CBS-cijfers precies? Ze tonen een completer beeld van de arbeidsmarkt , zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Door alleen het officiële werkloosheidscijfer te gebruiken, blijven sommige minima buiten beschouwing. Bijvoorbeeld de groep die minder dan twaalf uur per week werkt. Deze hoorde tot twee jaar geleden nog tot de werklozen, omdat ze financieel niet of nauwelijks rond kunnen komen.

