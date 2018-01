De weg naar Europa loopt via Soedan

De donkere ogen van Gimme zijn alleen zichtbaar wanneer de grote klep van zijn pet omhooggaat, tegelijkertijd met het flesje Heineken. De stem van de 18-jarige jongen komt op het dakterras net boven het getoeter van de Egyptische hoofdstad Caïro uit.

Hij heeft zijn ouders niet verteld dat hij ze voorgoed achter zou laten. Wat ze niet weten, kunnen ze ook niet vertellen als ze worden verhoord door de Eritrese veiligheidsdiensten. De dan 16-jarige Gimme (niet zijn echte naam) uit de stad Keren zal vermoedelijk nooit meer de moskee aan het plein zien, ronddwalen op de wekelijkse kamelenmarkt of verkoeling zoeken in het park. Met drie vrienden verlaat Gimme zijn geboortegrond te voet.

Het Oost-Afrikaanse land zucht al tientallen jaren onder een strenge dictatuur. De slechtdraaiende economie en de militaire dienstplicht zijn voor veel Eritreeërs belangrijke redenen om het land te ontvluchten. Via buurland Soedan willen ze vaak naar Libië of Egypte om daarna door te reizen naar Europa. De Soedanese stad Kassala, hoofdstad van de gelijknamige regio, is ook voor Gimme en zijn vrienden het eerste doel: dé smokkelhoofdstad van Oost-Soedan.

Voor de Europese Unie is Soedan een sleutelland om vluchtelingen als Gimme vanuit het Afrikaanse continent tegen te houden. Eritreeërs, Ethiopiërs, Somaliërs en zelfs Syriërs reizen via Soedan naar Europa. Om hen tegen te houden maakt de EU meer dan 150 miljoen euro vrij én haalt ze de banden met het Soedanese regime aan: het regime dat jarenlang in het verdomhoekje van de wereld zat, met aan het hoofd president Omar al-Bashir. Hij wordt vanwege een verwoestende burgeroorlog in de West-Soedanese regio Darfur door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Hoewel Soedan nu zijn beste beentje voor lijkt te zetten om het Westen ter wille te zijn, blijkt uit eigen onderzoek dat het land op meerdere manieren juist profiteert van vluchtelingen. Overheidsfunctionarissen, met name van de veiligheidsdiensten, zijn actief betrokken bij mensensmokkel en -handel of knijpen een oogje toe als ze door smokkelaars en handelaren voldoende geld krijgen toegestopt.

Lees verder na onderstaand afbeelding.

Uit een nog niet gepubliceerd rapport over mensensmokkel en mensenhandel in Soedan van het Regional Mixed Migration Secretariat (RMMS), dat al sinds 2011 onderzoek doet naar migratiestromen in Oost-Afrika en Jemen: "Door problemen zoals zwakke regeringsinstituties, wijdverspreide corruptie en structurele uitdagingen, is Soedan niet bij machte migratie effectief te reguleren, en er is geen politieke wil om dat wel te doen."

Dat concludeert ook Bram Frouws die als coördinator van het RMMS meewerkte aan het rapport over Soedan. "Het is onmogelijk om als vluchteling of migrant door Soedan te reizen zonder dat Soedanese autoriteiten en overheidsfunctionarissen zoals politieagenten of grenswachten, betrokken zijn", zegt hij. Het RMMS spreekt bijna dagelijks vluchtelingen en migranten die door Soedan zijn gereisd. Bijna allemaal geven ze aan dat overheidsfunctionarissen betrokken zijn bij smokkel en handel.

De betrokkenheid van overheid en veiligheidsdienst staat ook voor experts vast. "Je kunt dit gevaarlijke werk (van smokkelaar, red.) niet doen als je niet op een of andere manier samenwerkt met de veiligheidsdiensten", zegt een voormalig anti-mensensmokkelagent. Ook volgens hem staat Salim aan het hoofd van een mensensmokkel- en mensenhandelnetwerk. Negen jaar werkte deze agent bij de politie in de provincie Kassala en omdat hij daarvoor meer dan een jaar werkzaam was als smokkelaar en handelaar, kent hij beide kanten van het verhaal. "Je hebt op een of andere manier toestemming nodig van de autoriteiten."

Hij legt uit hoe het in zijn werk gaat: de smokkelaars verzamelen de vluchtelingen vanuit Eritrea, Somalië en Ethiopië in magazijnen in de omgeving van Kassala. Ze wachten tot ze met smokkelaars verder naar Khartoem kunnen. Mabrook Mubarak Salim zorgt ervoor dat de transporten niet worden tegengehouden bij checkpoints.

Dit is ook de achtergrond van de Free Lions, die het tot 2006 met andere gewapende groepen opnamen tegen het regime van Omar al-Bashir. Free Lions-leider Mabrook Maburak Salim, een rijke zakenman, sloot in 2006 vrede met de regering. Veel voormalige verzetsstrijders integreerden daarop in het leger en de machtige, gevreesde Soedanese veiligheidsdienst. Salim zelf werd minister van transport en wegenbouw. Het weerhield hem er niet van zijn illegale praktijken voort te zetten. Dat bleek al uit een rapport van het VN-monitoringsteam voor Eritrea en Somalië uit 2011. Minister Salim zou volgens dat rapport verantwoordelijk zijn voor wapensmokkel.

Mensensmokkel wordt in Kassala nauwelijks als een criminele activiteit gezien. Wie de juiste taal spreekt wordt al snel in vertrouwen genomen door bevolkingsgroepen die de smokkelmarkt beheersen, met name nomadische woestijnbewoners.

Zonder een grenswacht om te kopen bij de Soedanese grens, daarvoor heeft hij het geld niet, weet Gimme Kassala te bereiken. Hij weet dat een familielid daar woont. Zonder papieren verblijft hij twee maanden in de smokkelstad. Geld om smokkelaars te betalen heeft hij niet en hij besluit de gok te nemen door gewoon de bus naar de Soedanese hoofdstad Khartoem te nemen. Ver komt hij niet. Nog voor de bus het station verlaat, wordt hij door een politieman van zijn stoel geplukt en gevraagd naar zijn papieren. Als hij die niet kan tonen, wordt hij naar het politiebureau gebracht en van daaruit naar het vluchtelingenkamp Shagarab, de plaats waar hij onder geen beding had willen zijn. "Als ik geld had gehad, had ik de politieman om kunnen kopen", vertelt Gimme.

Shagarab

Meer dan honderdduizend vluchtelingen verblijven in kampen in Oost-Soedan, volgens cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Kampen zoals Shagarab, waar Gimme na zijn aanhouding terechtkomt. De kampen staan als zeer slecht bekend en met name Shagarab is berucht om de slechte voorzieningen, wetteloosheid en ontvoeringen door mensenhandelaren.

Een 23-jarige vluchteling werd er geboren en groeide op in het kamp dat hij niet anders kan beschrijven dan als een gevangenis. Alleen tijdens zijn middelbare schooltijd mocht hij legaal het kamp in en uit. Vier jaar werkte hij als vrijwilliger in Shagarab voor het Soedanese Rode Kruis, de SRCS. In opdracht van het Rode Kruis hield hij er een enquête over de levensomstandigheden. "Hoe kunnen we veilig in Shagarab leven als de veiligheidsdiensten onze kinderen roven, gaven mensen als antwoord", vertelt hij in Caïro waar hij in 2016 naartoe vluchtte, ook via de Soedanese hoofdstad Khartoem.

De Rashaida en de Soedanese veiligheidsdiensten werken volgens hem ook in het kamp samen. Ze ontvoeren mensen, die ze pas weer loslaten als de familie losgeld betaalt. Of ze verkopen de vluchtelingen door aan bedoeïenen die hen meenemen naar de Sinaïwoestijn, om van daaruit de families benaderen. Als die niet snel of genoeg betalen, martelen ze vaak de slachtoffers terwijl ze familieleden aan de telefoon hebben om hen aan te sporen sneller met geld over de brug te komen.

Gimme wil het liefste zo snel mogelijk het kamp weer uit. Maar opnieuw is geld het probleem. Om naar Khartoem te reizen moet hij een van de Eritrese tussenpersonen betalen die hem kan overdragen aan de smokkelaars. Gimme benadert een Eritrese tussenpersoon. Die vraagt 2000 Soedanese pond, zo'n 250 euro, voor de tocht naar Khartoem. Omdat Gimme dat geld niet heeft, biedt Sadam een andere oplossing. Als hij vijf andere mensen weet te ronselen in het kamp, mag hij als zesde gratis mee naar Khartoem.

Afrikaanse vluchtelingen betalen minder maar worden vaker gedwongen aan het werk gezet Tussenhandelaar Omar Al Ginaid

Het duurt niet lang of hij vindt de mensen. Om acht uur 's avonds worden ze in een Toyota Land Cruiser met geblindeerde ramen gestopt. Alleen de veiligheidsdiensten rijden in zulke auto's. Wie hun chauffeur is weet Gimme niet. Wel valt hem op dat ze geen enkele keer worden tegengehouden bij checkpoints. De volgende ochtend wordt hij om 5 uur afgezet in Khartoem, in de wijk Jerif waar de meeste Eritreeërs verblijven.