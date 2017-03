De VVD-plannen rond 'voltooid leven' gaan nu al verder dan het D66-voorstel

Maar Rutte kiest zijn woorden voorzichtig. Hij zegt in het interview letterlijk: ‘Bij dit soort grote onderwerpen volg ik de lijn: bij twijfel niet doen. Tegelijk hebben we in respectvolle discussies in het kabinet besproken dat er inderdaad mensen zijn – dat kan ik niet ontkennen – die niet onder de Euthanasiewet vallen, en die wel hun leven voltooid vinden.’ Hij kiest dus niet voor een van beiden, maar zegt ‘enerzijds – anderzijds’.”

“Het is wel opmerkelijk, omdat de VVD-ministers Edith Schippers en Ard van der Steur vorig jaar zelf namens het hele kabinet aankondigden dat het wettelijk mogelijk moet worden om een ‘voltooid leven’ te beëindigen. Op geen enkel moment toonde Rutte toen twijfel of onzekerheid.

Wat wil Rutte met zijn opmerkingen in het interview te bereiken?

“Ik denk dat Rutte een signaal wil afgeven aan de christelijke kiezers. Hij laat merken dat hij beseft hoe gevoelig dit onderwerp ligt en dat hij het voorzichtig wil benaderen. Hij zegt min of meer: ‘Bij ons is dit onderwerp in vertrouwde handen, ik doe geen gekke dingen. Twijfel je nog tussen het CDA of de VVD, dan zijn wij een goede keuze’.

Het kan ook zijn, dat Rutte dit zegt met het oog op de formatie. De christelijke partijen zijn misschien nodig om een kabinet te vormen, en zij zullen tijdens deze gesprekken vragen of andere partijen bereid zijn om de plannen rond een zelfgekozen levenseinde te bevriezen. D66 heeft geen zin om die vier jaar uit te stellen. Die partij wil de wet sowieso aan de Tweede Kamer voorleggen, als kwestie die niet wordt vastgelegd in het regeerakkoord, maar waarover de fracties zelf vrij een standpunt kunnen innemen. Maar misschien is de VVD wel bereid om de plannen uit te stellen.”