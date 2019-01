De VVD piekert er niet over kinderuitzettingen op te schorten, want regeerakkoord is regeerakkoord

Tijdens het wekelijkse coalitieoverleg bleek dat de VVD de andere partijen aan het regeerakkoord wil houden. Daarin staat dat het kinderpardon ‘in haar huidige vorm blijft gehandhaafd’. Dijkhoff wijst erop dat er altijd kinderen zullen moeten terugkeren naar hun moederland, ook als de pardonregeling zou worden versoepeld. “Dus dat moet je niet stopzetten, want dat verlengt alleen maar de onzekerheid.”

De spanning in de coalitie liep afgelopen dagen op, nadat het CDA bekend had gemaakt alsnog voor een ruimhartiger kinderpardon te zijn. Volgens Kamerlid Madeleine van Toorenburg is de huidige situatie ‘onhoudbaar’; nagenoeg alle pardonaanvragen van afgewezen ouders met kinderen worden afgewezen.

Voor het CDA betekent dit een draai van 180 graden. De partij wilde nooit verder gaan dan een sober pardon, met strenge voorwaarden. Als het CDA zijn zin wil krijgen, moet het regeerakkoord worden aangepast. ChristenUnie en D66 zijn daar voorstander van. De VVD voelt er echter niks voor. Regeerakkoord is regeerakkoord, aldus fractievoorzitter Dijkhoff.

De ChristenUnie verhoogde de druk vanmorgen met de eis dat uitzettingen van ‘gewortelde’ gezinnen worden opgeschort. “CDA en D66 hebben verwachtingen gewekt”, zei Kamerlid Joël Voordewind in Trouw. De VVD weigert de ChristenUnie tegemoet te komen.

Conflict

Vooralsnog blijft alles dus bij het oude. Het conflict binnen de coalitie over het kinderpardon is echter nog lang niet uit de wereld. Wat het overleg bemoeilijkt, is de afwezigheid van premier Mark Rutte. Hij is op dit moment op handelsreis in het Caribische deel van het Koninkrijk en kan zich dus slechts op afstand met de discussie bemoeien.

De coalitie spreekt later deze week verder over het kinderpardon. Het is de bedoeling dat de fractiespecialisten van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich gaan beraden. Mogelijk dat Rutte niet of later afreist naar het World Economic Forum in Davos om zich in Den Haag met het conflict te bemoeien.

Er komt naar alle waarschijnlijkheid deze week al een Kamerdebat over het kinderpardon. Het is de vraag hoe hard D66 en ChristenUnie het dan willen spelen. Er gloort, met hun steun, een Kamermeerderheid voor het stopzetten van uitzetting van asielkinderen, zolang de discussie over een ruimer pardon loopt. Maar de twee coalitiepartijen nemen dan wel stelling tegen het eigen regeerakkoord, met alle risico’s van dien.