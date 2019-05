De VS dagen Kim uit: Noord-Koreaans schip aan de ketting

Noord-Korea maakt zich klaar om een ‘totale gevechtshouding’ in te nemen. Die dreiging heeft de leider van de communistische dictatuur, Kim Jong-un, uitgesproken. Kim is boos, want de Verenigde Staten hebben het op een na grootste Noord-Koreaanse vrachtschip in beslag genomen. Dat schip bleek, tegen de internationale sancties in, steenkolen te vervoeren.

Wat de dreiging van Kim precies betekent, is nog niet duidelijk. Maar het is goed mogelijk dat Noord-Korea meer raketten gaat testen, na een proefnemingen een week geleden, en een nieuwe test op donderdag. Met die tests van korte-afstandsraketten doorbrak Noord-Korea een lange pauze in dit soort militaire activiteiten. Sinds november 2017 bleef het rustig en leek de diplomatie een kans te krijgen.

‘Kleine raketten’

Kim en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoetten elkaar voor het eerst in juni 2018 in Singapore. Al leverde die top niets concreets op, toch waren beide kanten hoopvol gestemd over een mogelijk akkoord in de toekomst. Maar een vervolgtop in februari van dit jaar in Vietnam viel in het water. Sindsdien maken Noord-Korea en de VS elkaar weer verwijten, al probeert vooral Trump positief te blijven.

Trump zei gisteren tegen verslaggevers dat het maar ‘kleine raketten’ waren die Noord-Korea had afgeschoten. “Niemand is er blij mee, maar we kijken er goed naar en we zullen zien.” Hij zei ook dat de Noord-Koreanen nog steeds willen onderhandelen, maar dat ze ‘nog niet klaar zijn’.

In Kims reactie op de inbeslagname van het vrachtschip klonk echter weinig bereidheid tot onderhandelen. Zo droeg hij de militairen op ‘hun slagkracht verder te vergroten’ en klaar te zijn voor ‘ieder noodgeval’.

Het 177 meter lange schip met de naam ‘Wise Honest’ blijkt al een jaar geleden door Indonesië aan de ketting te zijn gelegd. Het is op dit moment onder Amerikaanse hoede op weg naar Samoa. De bekendmaking van de inbeslagname volgt op de raketproeven, al hebben die zaken volgens het Amerikaanse ministerie van justitie niets met elkaar te maken.

Het is voor het eerst dat een Noord-Koreaans schip in het buitenland aan de ketting is gelegd. De Wise Honest vervoerde steenkool als exportproduct, in weerwil van sancties die dat verbieden. De VS en de Verenigde Naties hebben sancties opgelegd omdat Noord-Korea zich niet houdt aan afspraken over de controle op zijn nucleaire activiteiten.

Indonesië onderschepte het schip op zee en nam het in beslag, nadat uit foto’s was gebleken dat het in Noord-Korea met steenkool was beladen. De kapitein is in Indonesië berecht en veroordeeld. In februari is Indonesië begonnen met de repatriëring van de 25-koppige bemanning van het schip.