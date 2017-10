De vrouw raakt in Nederland toch weer achterop

Het persbericht van het EIGE liegt er niet om, het wordt geïllustreerd door een slak. Want als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we er weliswaar op vooruit, maar op een slakkengangetje. Op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit.

Het instituut, gefinancierd door de Europese Commissie, brengt tweejaarlijks de Gender Equality Index uit, een ranglijst waarop bijna alle Europese landen een score hebben wat betreft de gelijkheid van mannen en vrouwen, op verschillende gebieden: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. Bij elke publicatie worden de gegevens van eerdere jaren met elkaar vergeleken.

In het rapport dat vandaag is gepubliceerd gaat het om de onderzoeksgegevens van 2005, 2010, 2012 en 2015. De Gender Equality Index moet dus niet verward worden met de wellicht bekendere Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF), een jaarlijks rapport die met name gaat over de arbeidspositie en financiële onafhankelijkheid van mannen en vrouwen wereldwijd.

Het meest gelijk zijn mannen en vrouwen op het gebied van gezondheid (zie grafiek hieronder), de gemiddelde score voor de EU op dit gebied is 87,4 in 2015. De gelijkheid is het minst op het gebied van macht (een score van 48,5), al zijn op dat gebied wel de meeste punten gewonnen doordat er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven en in de politiek zijn gekomen.

Niet alleen gaat de progressie langzaam volgens het EIGE, sommige landen gaan er ten opzichte van hun eerdere score gemiddeld gezien op achteruit, of presteren slechter op bepaalde gebieden. Nederland is een van de landen waar mannen en vrouwen minder gelijk zijn geworden en is ten opzichte van 2012 1,1 punt gedaald op de index. Op geen enkel deelgebied zijn Nederlandse vrouwen er meer dan een punt op vooruitgegaan. Op het gebied van macht en (vrije) tijd zijn Nederlandse vrouwen er het meest op achteruit gegaan.

Traditioneel rollenpatroon

De traditionele rollenpatronen tussen mannen en vrouwen houden volgens de Gender Equality Index hardnekkig stand. Zo voeren vrouwen in alle onderzochte landen nog steeds de meeste zorgtaken uit en doen zij ook het meeste huishoudelijke werk. Daar staat tegenover dat mannen vaker fulltime werken: in alle onderzochte landen heeft meer dan de helft van de mannen een fulltime baan, terwijl dat in geen enkel land voor de vrouwen geldt. Alleen in topscorer Zweden heeft 57 procent van de vrouwen een fulltime baan en 65,4 procent van de mannen. In dat land is de verdeling van zorgtaken en het huishoudelijk werk dan ook relatief eerlijk verdeeld.

In Nederland heeft 35,4 procent van de vrouwen een fulltime baan tegenover 57,1 procent van de mannen, dat is terug te zien in de verdeling van zorgtaken.

Tekst gaat verder na grafieken

De bevindingen van de EIGE zijn in lijn met andere onderzoeken naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo concludeerde het WEF vorig jaar in de Gender Gap Index dat het met het huidige tempo nog wel 170 jaar kan duren voor mannen en vrouwen echt gelijk zijn. Ook een slakkengang dus.