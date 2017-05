De Vries: Imagoschade geen reden te zwijgen over seksueel misbruik

Het liefst ziet oud-minister Klaas de Vries dat sportverenigingen en -bonden niet meer zo hard schrikken als ze horen van seksueel misbruik. Dat ze zo vertrouwd raken met het onderwerp dat ze automatisch weten wat ze moeten doen.

Lees verder na de advertentie

Want dat is lang niet overal het geval, concludeert De Vries. De afgelopen twee maanden is hij bezig geweest met de voorbereidingen voor het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Nadat verschillende sporters naar buiten traden over seksueel misbruik stelde sportkoepel NOC-NSF een onafhankelijke commissie in die het probleem gaat onderzoeken.

Vandaag liet De Vries op een persconferentie in Den Haag weten waar hij zijn aandacht op richt. De commissie probeert in kaart te brengen wat de aard en de omvang van seksueel misbruik in de sport is. Ook wordt er gekeken of het beleid dat NOC-NSF in de jaren negentig maakte om misbruik tegen te gaan, wel werkt. De opgedane kennis wil De Vries delen met de sportbonden en -clubs, zodat men weet hoe te handelen als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan.

Uit verschillende verhalen van slachtoffers die de afgelopen maanden in de media zijn verschenen, blijkt dat verenigingen soms geen idee hebben hoe ze om moeten gaan met gevallen van seksueel misbruik. “Clubs draaien op vrijwilligers die hun handen vol hebben aan het bijhouden van de velden, dat de teams compleet zijn en trainers worden opgeleid”, zegt De Vries.

Tegen het einde van dit jaar moet er een duidelijke handreiking liggen met tips waar sport­be­stuur­ders wat aan hebben.

Tegen het einde van dit jaar, als het onderzoek wordt afgerond, moet er een duidelijke handreiking liggen met tips waar sportbestuurders wat aan hebben. “Het moet iets zijn wat ze er goed bij kunnen hebben naast alle andere taken. We willen ze niet opzadelen met iets waarvan ze niet weten hoe ze het moeten doen.”

De Vries hoopt dat het excuus dat de club imagoschade lijdt als misstanden naar buiten komen daarna minder gebruikt wordt. “Dat excuus is echt uit de vorige eeuw. Het fenomeen komt overal in de samenleving voor. We moeten er niet onze ogen voor sluiten dat er mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot jonge kinderen. We kunnen beter leren hoe we er mee om moeten gaan.”

Sinds de start van de commissie zijn er al meldingen binnen gekomen van sporters die hun verhaal kwijt willen. Hoeveel dat er zijn wil De Vries niet zeggen. Zodra er een melding komt, wordt er een traject gestart waar onder meer slachtofferhulp bij betrokken is.

Naast De Vries zitten voormalig rechter Egbert Myjer en oud-staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp in de commissie.

Lees ook: Het taboe op praten over misbruik in de sport verdwijnt langzaam

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.