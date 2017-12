De voorlopige opbrengst van #MeToo

De Amerikaanse kok is één van de talloze mannen die sinds begin oktober zijn geveld door een orkaan met de naam #Metoo. Vooral in de film- en theaterwereld leidden beschuldigingen van misbruik tot een waar slagveld. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, en er komen nog voortdurend namen bij. Niet alleen in Amerika rolden er koppen, ook in Europa verloren machtige mannen door #MeToo hun status én hun werk. Vaak waren dat mannen uit de theaterwereld: in Nederland alleen al Karst van der M., Jappe Claes, Ruut Weissman en Job Gosschalk. De beweging had wereldwijd zoveel succes dat het Amerikaanse blad Time dit jaar niet één persoon uitriep tot Person of the Year, maar een hele groep vrouwen die zo moedig waren geweest hun mond open te doen.

Toch heeft de #MeToo-beweging van meet af aan dubbele gevoelens opgeroepen, opluchting en instemming, maar ook kritiek. Natuurlijk is het goed dat seksuele intimidatie aan de kaak gesteld wordt en dat mannen die jarenlang hun gang konden gaan nu ter verantwoording geroepen worden. Maar waarom moesten die beschuldigingen via de media uitgespeeld worden? Waarom komen zoveel vrouwen nú pas met hun verhaal? Wat valt eigenlijk onder de definitie seksueel misbruik? Is #MeToo de weg ingeslagen van een heksenjacht?

Als een president wegkomt met seksuele intimidatie, wat heeft zo’n aanklacht dan voor zin?

Terug naar de zaak waarmee het begon en waaraan door Megan Twohey and Jodi Kantor van de New York Times en Ronan Farrow van de New Yorker hard gewerkt was: de beschuldigingen aan het adres van de oppermachtige Hollywoodproducent Harvey Weinstein. In de filmwereld was al jaren bekend dat Weinstein zijn macht gebruikte om seksuele gunsten van actrices af te dwingen. Regisseurs als Lena Dunham en Quentin Tarantino waarschuwden Weinstein, maar die leek vrijwel onaantastbaar, dankzij zijn macht in Hollywood en de volgens hemzelf ook warme banden met de Clintons en met Barack Obama. Wie zou het tegen zo’n opperbaas durven opnemen? Wat betekende dat voor je carrière? Toen Seth MacFarlane tijdens de Oscaruitreiking van 2013 de genomineerden voor beste vrouwelijke bijrol oplas, feliciteerde hij de vijf dames ermee dat ze “niet langer hoefden te doen alsof ze Harvey Weinstein aantrekkelijk vonden”.

Macht gebroken Na grondig journalistiek onderzoek bleek het toch mogelijk Weinsteins macht te breken. Begin oktober hadden de New York Times en de New Yorker hun aanklacht rond. Uit gedetailleerde getuigenverklaringen van bekende filmsterren als Angelina Jolie bleek dat Weinstein zich drie decennia lang schuldig had gemaakt aan seksuele manipulatie en geweld. Hij nodigde actrices uit op zijn hotelkamer en als ze niet ingingen op zijn seksuele avances, zoals Mira Sorvino en Ashley Judd, dan zorgde hij ervoor dat ze de rol die ze ambieerden niet kregen. Vrouwen die dreigden uit de school te klappen, kregen zwijggeld aangeboden of werden bedreigd. Kort na de nauwgezette beschuldigingen in de pers werd Harvey Weinstein ontzet uit tal van belangrijke functies die hij bekleedde in de filmindustrie. Dat gaf meer vrouwen de moed zich tegen Weinstein uit te spreken – het zijn er inmiddels meer dan negentig. In achttien gevallen ging het om verkrachting. Met de zaak Weinstein kreeg de #MeToo-beweging, al eerder in gang gezet door de zwarte activiste Tarana Burke, een enorme slinger. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa en het Midden-Oosten volgden vrouwen het Amerikaanse voorbeeld. Onder hashtags als #balancetonporc (Frankrijk), #YoTambien (Spanje) en #Ikook (Nederland) deelden vrouwen hun ervaringen – evenals misbruikte mannen. De succesvolle actie tegen Weinstein sterkte hun vertrouwen dat ze dit keer niet door gebrek aan bewijs tot zwijgen tot verdoemd waren. Zelfs als de dader ontkende (Weinstein zegt nog steeds dat de dames toestemming gaven), komt hij daarmee dus niet zomaar weg. Althans niet in alle gevallen. Want natuurlijk was dit ook het jaar van Donald Trump, tegen wie al drie formele aanklachten zijn ingediend – waaronder één van Ivana Trump, maar die dit jaar desondanks de machtigste man van de VS werd. Trumps overwinning heeft veel vrouwen strijdbaarder gemaakt, verklaarden Megan Twohey and Jodi Kantor in Variety. Juist in dit politieke klimaat voelden ze zich geroepen hun mond open te doen. Anderen voelden zich erdoor ontmoedigd. Als een president wegkomt met seksuele intimidatie, wat heeft zo’n aanklacht dan voor zin? Ook in Nederland heerst bij vrouwen meestal het gevoel ‘het helpt toch niks’. Zelfs als ze naar een vertrouwenspersoon stappen – die vaak te nauwe banden heeft met hun leidinggevende – moeten ze vervolgens toch met bewijzen komen. Volgens Leo ten Brink, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, werkt dat ontmoedigend. “Aan het eind van het liedje zijn ze vaak nog geen stap verder: of ze worden niet geloofd, of de klacht wordt ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs,” vertelde hij NRC Handelsblad. Het probleem is tweeërlei. Ten eerste ontbreken bij seksueel misbruik meestal getuigen. Ten tweede houdt de handtastelijke collega graag vol dat dame of heer in kwestie te weinig verzet heeft geboden. “Dit is de hoofdtruc,” verduidelijkte orthopedagoog en psycholoog Harriet Hofstede in Trouw. “Hierdoor mobiliseren plegers schuld en schaamte bij een slachtoffer en doen zij alsof hen niets te verwijten valt. Vergeten wordt dat ongeveer vijftig procent van de volwassenen bevriest bij een aanranding of verkrachting. Dat betekent dat je geen nee zegt, maar nog niet dat je het wil.” Dankzij de publiciteit rond #MeToo gingen kranten te rade bij deskundigen en weten we waarom zoveel vrouwen hun mond niet eerder open deden. Inmiddels werd ook in Neerland duidelijk dat bijna iedere vrouw bleek wel een ervaring met seksuele intimidatie had opgedaan – en vaak meer dan één. Voorheen gaven ze zichzelf de schuld of lieten zich wijsmaken dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was, één van de bekende technieken die Hofstede bij plegers altijd terug ziet komen. Die schaamte was nu doorbroken, #MeToo was overal onderwerp van gesprek. Daar moesten ook de Nederlandse kranten iets mee. Zo riep NRC Handelsblad slachtoffers op hun verhaal te doen – zonder de dader bekend te maken. De oogst was divers, zowel in leeftijd als in sekse, want ook mannen meldden zich. Ook de zwaarte van de vergrijpen leek nogal uiteen te lopen. Een 69-jarige vrouw schreef: “Ik moest het gezellig voor hem maken op kantoor. ‘Tuttelen’ noemde hij dat. Hij begon met seksueel getinte opmerkingen. Later greep hij met zijn hand in mijn kruis”. Een 23-jarige freelancer voelde zich aangerand, omdat ze bij binnenkomst opmerkingen kreeg dat haar collega’s “hem voelde kloppen tegen de onderkant van het bureau.” Een 53-jarige vrouw vertelde hoe haar judoleraar haar als elfjarig meisje keer op keer bij haar borstjes pakte. Ook Trouw stelde een brievenbus open voor mensen die hun verhaal kwijt wilden. Vaak ging het om vrouwen die decennialang hadden verzwegen dat ze waren misbruikt, door hun broer, hun vader, de plaatselijke predikant. De #MeToo-beweging maakte veel los. “Ik ga de stap naar de psycholoog echt zetten”, schreef één van hen. “Ik denk gewoon dat ik erkenning wil hebben van wat mij is overkomen en dat iemand eens tegen mij zegt, god wat erg!” Moeten mannen voortdurend oppassen wat ze zeggen of doen? In wat voor puriteinse sfeer komen we dan terecht? Al die verschillende verhalen in de krant weerspiegelden de breedte van de #MeToo-beweging. Het ging soms over een vernederende opmerking, maar ook over verkrachting. Het verschil tussen ‘lichte vergrijpen’ en hele zware deed er in die stroom die van gedeelde ervaringen minder toe te doen. Daarop kwam al snel kritiek – in Trouw betoogden bijvoorbeeld Ger Groot en Sylvain Ephimenco dat hier wel erg veel op één hoop gegooid werd. Recentelijk liet de Amerikaanse acteur Matt Damon tegenover ABC News nog weten we volgens hem moeten oppassen niet alle mannen op één hoop te gooien. “Er is een verschil tussen iemand een tik op de bil geven of verkrachting.”

Vernedering Daarop is door de slachtoffers zelf opvallend eendrachtig gereageerd. In antwoord op Matt Damon liet Alyssa Milano op Twitter weten dat álle vormen van seksuele intimidatie pijn doen. Anderen vielen haar bij. Ook een verkeerde opmerking kan vrouwen het gevoel geven geobjectiveerd te worden, schreef Jolande Withuis in Trouw. Met name in een masculiene omgeving, en dat is de werkvloer in de veel gevallen nog steeds, is het voor vrouwen pijnlijk als ze ongevraagd aangesproken worden op hun vrouw zijn, terwijl ze gewoon serieus genomen willen worden in hun vak. “In de wereld van het werk, waar deze mannen heersen, zijn vrouwen te gast. Of het wangedrag ernstig was of licht, het draaide telkenmale om vernedering. De vrouw werd niet bejegend als een collega, niet beoordeeld op haar vak, maar op haar plaats gezet als sekse: denk maar niet dat jij mag meedoen als mens onder de mensen.” Mannen die zich in een afhankelijke positie bevinden, hebben overigens soortgelijke ervaringen, schrijft Withuis. Denk aan de jonge acteurs die werden lastiggevallen door Kevin Spacey, hoofdrolspeler van de netflixserie House of Cards. Mét Harvey Weinstein was Spacey één van de bekendste plegers. Aan een gepland volgend seizoen mocht hij niet meedoen. Dat vonden veel vrouwen, onder wie Jolande Withuis, overigens een te strenge straf. Hoe ver moet je gaan in het boycotten van zo’n acteur, nadat die excuses aangeboden heeft? Mogen we niet meer van ‘House of Cards’ genieten omdat Spacey buiten de camera achter de jongens aanzat? En moesten die pastaboeken van Batali echt uit de handel? Sommige instellingen leken de angst voor reputatieschade belangrijker te vinden dan de vraag of de plegers van hun fouten hadden geleerd en excuses hadden aangeboden. Kritische geluiden kwamen ook van de Engelse journaliste Julia Hartley-Brewer. Ook zij had ervaringen met handtastelijke mannen. Toen politicus Michael Fallon zijn hand op haar dij had gelegd, had ze hem beleefd te kennen gegeven dat ze hem in het gezicht zou stompen als hij dat nog eens deed. Maar dat Fallon dankzij deze anekdote onder zware kritiek kwam te staan, stoorde haar. Ze vond dat de #MeToo- campagne de trekken van een heksenjacht kreeg. Dat vindt ook politiek journalist Elliw Gwawr uit Wales, maar niet om dezelfde reden. Ook zij had zo haar ervaringen met Engelse politici, vertelde ze de BBC, ook zij kreeg een hand op haar knie. Zulke ervaringen, die verder niet traumatisch waren, bracht ze nu bewust naar buiten om te laten zien hoe vervelend seksuele toespelingen zijn als je gewoon je werk wil doen. Ook zij wilde geen namen noemen, maar ze vond de #MeToo-beweging wel belangrijk. Maar belangrijker dan het beschuldigen van individuen is volgens Gwawr dat er openlijk gepraat wordt over seksuele intimidatie. Het verschil tussen getuigenis en beschuldiging bracht Trouw in een lastig parket toen ze journalist Jelle Brandt Corstius een podium gaf zijn #MeToo te delen op de voorpagina van de krant. Hij was in het begin van zijn carrière gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. De naam van de dader noemde hij niet in de krant. Omdat er geen getuigen waren, had de dader Brandt Corstius succesvol kunnen beschuldigen van smaad. En een rechtsgang was voor Brandt Corstius niet te betalen – overigens is hij nu wel een proces begonnen. Van de Trouw-lezers kreeg Brandt Corstius veel sympathie, dankzij zijn verhaal bereikten de redactie 150 verhalen over seksueel misbruik. Maar nadat Brandt Corstius bij op de televisie zijn verhaal had gedaan, meldde de bewuste tv-journalist zich inderdaad en beschuldigde Brandt Cortius alsnog van smaad. Dat gaf de tv-kijkers het gevoel dat ze ter plekke moesten beslissen welke versie van het verhaal ze moesten geloven.