De voor- en nadelen van vrije thuishulp

Een 70-jarige man heeft na een operatie thuishulp nodig, misschien zelfs wekenlang. Nu leest hij de laatste tijd veel over 'vrije zorgbureaus'; de thuishulporganisaties die geen contract hebben met een verzekeraar. Zij zouden meer tijd en aandacht hebben voor cliënten. Dat hoort hij ook van zijn buren die goede ervaringen hebben met vrije zorgbureaus. Moet hij zo'n organisatie inschakelen of kiezen voor een regulier thuiszorgbedrijf dat wel onder controle staat van de zorgverzekeraar?

Regelgeving

Het antwoord hangt af van wat de man van zijn thuiszorg verwacht en hoeveel hij wil betalen. Eerst het geld. Wie na een operatie hulp in huis nodig heeft, valt onder de zorgverzekeringswet. Dat is van belang om te weten, want thuishulp via de gemeenten (begeleiding en dagbesteding voor ouderen) of het Rijk (voor mensen die heel veel zorg nodig hebben) heeft andere regels en voorwaarden. Over eigen bijdragen bijvoorbeeld. De thuiszorg via de zvw kent geen regels over eigen risico en eigen bijdragen.

Het prettigste is natuurlijk als de man niets hoeft te doen aan financiële administratie en de thuiszorg vanzelf wordt betaald, zoals bij een bezoek aan de huisarts. Dat kan, maar dan moet de 70-jarige wel kiezen voor een reguliere thuishulporganisatie. Dat wil zeggen, een zorgbureau dat een akkoord heeft getekend met een verzekeraar.

Nu geven buren van de man hoog op van een vrij zorgbureau . Daar heeft de 70-jarige wel oren naar, want iemand in je eigen huis halen terwijl je op je kwetsbaarst bent, dat doe je niet zomaar. Mond-tot-mondreclame is niet voor niets een belangrijke reden te kiezen voor een bepaalde zorgverlener.