De voedselbank barst uit haar voegen

Erwtensoep. Pallets vol met erwtensoep in blik staan in een lange rij opgesteld in een hal op een industrie­terrein in Arnhem. Om de meeste pallets zit nog een doorzichtig folie die de ronde blikken met Unox-etiketten bij elkaar moet houden. De enorme hoeveelheid voorverpakte winterkost is voor Thom Dieben (68) een lust voor het oog. Niet omdat hij zo graag erwtensoep eet, maar omdat hij weet dat de blikken maaltijdsoep gretig aftrek vinden bij de klanten van ‘zijn’ voedselbank.

Dieben – ronde bril en net gekleed met een blouse en daarover een trui en warme sjaal – is coördinator voedselverwerving bij de voedselbank in Arnhem. Met een trotse blik loopt hij op een donderdagmorgen door de grote opslaghal, waar zo’n dertig vrijwilligers houdbare producten sorteren in stabiele stapelbare kratjes. Spaghettisaus, scones, rookworsten, bounty’s, soep, havermout, chips, pasta penne, prei, sinaasappels en ijsthee – alles komt voorbij.

De voedselbank waar Dieben nu 4,5 jaar als vrijwilliger werkt, heeft net als negen andere in Nederland een dubbelfunctie. Het is ook een regionaal distributiecentrum voor, in dit geval, 25 voedselbanken in Gelderland en Oost-Utrecht. In Arnhem komen grote par­tijen binnen die worden omgepakt en op pallets verdeeld. Iedere stapel heeft een eigen label: Rivierenland, Veenendaal, Houten, Doetinchem of Amersfoort. Het is een greep uit de plaatselijke voedselbanken waaraan de vestiging in Arnhem levert.

Geoliede machine

“Donderdagochtend is het altijd een drukte van jewelste”, zegt Dieben. “Maar eigenlijk is het altijd druk”, voegt de vrijwilliger er vlug aan toe. Bij de voedselbank in Arnhem is goed te merken dat er steeds meer voedsel beschikbaar is. Sinds de voedselbanken – voorheen losse ‘bedrijfjes’ – zes jaar geleden een landelijke vereniging kregen, werkt de organisatie volgens Dieben als een geoliede machine. “Vroeger kreeg Unilever 150 telefoontjes per week, of er nog een palletje van dit of dat over was.” Nu lopen die contacten centraal en worden in een keer grote partijen verdeeld over de distributiecentra. Zoals 250 pallets erwtensoep.

Het samenstellen van pakketten. © Koen Verheijden

Overvloed wil Dieben het nog niet noemen, “We kunnen altijd meer producten gebruiken”, zegt hij. Maar het pakhuis van de voedselbank in Arnhem, gelegen achterop een industrieterrein net onder de wijk Presikhaaf, begint aardig vol te raken. En dat is niet alleen in Gelderland het geval. Er is zoveel voedsel beschikbaar, dat de landelijke vereniging van voedselbanken onlangs naar buiten bracht dat het mensen met honger zoekt, zoals ze het zelf in het bericht schrijven.

“Nog te veel mensen weten de weg naar de voedselbank niet te vinden”, zegt landelijk bestuurder Pien de Ruig aan de telefoon. Want hoewel de Nederlandse economie in 2017 op volle toeren draaide en de werkloosheid almaar afnam, steeg de armoede in datzelfde jaar in Nederland. Dat bleek in november uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal huishoudens dat in Nederland tijdelijk of langdurig onder de armoedegrens leeft, steeg van 7,9 naar 8,2 procent van het totaal. Een op de dertig huishoudens heeft een langdurig laag inkomen (vier jaar of langer), een cijfer dat sinds 2014 jaarlijks stijgt.

Als trans­port­be­drij­ven al alles uit de kast moeten trekken om chauffeurs te vinden, is het voor ons helemaal moeilijk Pien de Ruig, bestuurder Voedselbank Nederland

Voedselbanken Nederland probeert op verschillende manieren nieuwe mensen te bereiken. Zoals via een animatiefilm waarin op eenvoudige manier wordt uitgelegd hoe een voedselbank werkt, bijvoorbeeld aan laaggeletterden. Uit onderzoek blijkt dat 6,2 procent van de laaggeletterden langdurig arm is. Dat komt neer op zeker 80.000 mensen.

Niet iedereen die volgens de normen van het CBS onder de armoedegrens valt, komt in aanmerking voor eten van de voedselbank. Om meer magen te vullen, versoepelde Voedselbanken Nederland daarom onlangs de toelatingsnormen. Zo wordt het maximale budget waarover iemand mag beschikken iets verhoogd, ook omdat per 1 januari de btw op basisproducten in Nederland is verhoogd van 6 naar 9 procent. De Ruig: “Als je weinig hebt dan kan 3 procent erg veel zijn, dus komen we mensen tegemoet.” Een gezin met twee volwassenen en twee kinderen komt nu bijvoorbeeld in aanmerking als zij maandelijks minder dan 495 euro te besteden hebben. Dat was 470 euro.

Daarnaast krijgen mensen met honger in noodsituaties bij steeds meer voedselbanken direct eten mee naar huis. Pas daarna wordt er gekeken of iemand echt voldoet aan de toelatingsnormen en langer in aanmerking komt voor voedselhulp. De voedselbank in Arnhem werkt ook volgens dat principe. “Er is hier zoveel, het moet niet zo zijn dat iemand met honger thuis zit”, zegt Caroline van der Sluis.

De 58-jarige Van der Sluis kijkt mee met een paar vrijwilligers die grote zakken aardappelen in porties verdelen. Ze is sinds drie maanden bestuurslid en algemeen coördinator bij de voedselbank in Arnhem. Van der Sluis heeft haar werk als zelfstandige op een laag pitje gezet om zich volledig te kunnen richten op haar vrijwillige functie. “Ik had zin in een echte mensenklus”, zegt Van der Sluis. “Tegen mijn echtgenoot zei ik: Jij moet maar even wat harder werken. Waarop ik mijn agenda heb schoongeveegd.” Alleen wilde ze liever een ­leidinggevende rol dan kratjes vullen.

Haar collega Dieben is erg blij met de komst van Van der Sluis. Volgens hem is het lastig om sleutelposities in te vullen. “Dat de economie al een paar jaar zo goed draait is natuurlijk heel fijn. Maar het maakt ons werk er niet gemakkelijker op als mensen met leidinggevende capaciteiten allemaal zo een baan vinden”, zegt hij. Sowieso is het speuren naar vrijwilligers, stelt Dieben. “Mensen van in de vijftig en soms zelfs zestig gaan plots weer aan het werk, dat hebben we hier ook meegemaakt.”