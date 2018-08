De vlag kan uit voor de leerlingen van het VMBO Maastricht

Nu pas kan de vlag uit voor honderden leerlingen van het VMBO Maastricht. 243 van de 250 leerlingen die vorige week opnieuw schoolexamens moesten maken, kregen na weken onzekerheid eindelijk het verlossende telefoontje: ze zijn geslaagd. Dat blijkt uit een brief die onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) gisteren/zojuist naar de Tweede Kamer stuurde

Op 22 juni werden de examens van de leerlingen van het vmbo ongeldig verklaard omdat er 'duizenden tekortkomingen' zaten in de examendossiers. De verwachting van Slob was toen dat het grootste deel van de leerlingen hun gehele eindexamenjaar over zou moeten doen.

Dat blijkt nu mee te vallen. In totaal zijn nu 285 leerlingen geslaagd. In juli mocht een deel van de scholieren al een diploma ophalen. Voor twintig andere leerlingen was meteen duidelijk dat ze op basis van de cijfers voor het centraal examen niet zouden kunnen slagen. Verder zijn er nog leerlingen die hun schoolexamens deels of helemaal tijdens de tweede inhaalperiode eind oktober maken. Dan kunnen gezakte leerlingen hun toetsen herkansen.

De meeste leerlingen konden in de tussentijd al beginnen aan hun vervolgopleiding. De mbo-scholen in de regio maakten daar afspraken over. Een handjevol leerlingen gaat geen vmbo-diploma meer halen omdat ze bijvoorbeeld naar de entreeopleiding gaan in het mbo en daarvoor hebben ze geen diploma nodig.

De positie van L­VO-be­stuurs­voor­zit­ter André Postema kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen: de Tweede Kamer vroeg om zijn vertrek

Volgens het bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar het VMBO Maastricht onder valt, was er vooraf 'geen enkel signaal' dat het zo mis zou gaan met de schoolexamens. De problemen met de examendossiers hebben het bestuur overvallen, schrijven bestuursvoorzitter André Postema en interim-bestuurder Jan Rijkers in een document waarin ze vragen van de inspectie beantwoorden over hoe het examendebacle kon plaatsvinden.

Verschillende onderzoeken Opvallend, want eerder bleek dat de Onderwijsinspectie en het bestuur van LVO eind 2016 al hadden kunnen weten dat de schoolexamens niet op orde waren. Toen al viel het ouders op dat cijfers niet klopten en toetsen misten. Dat hebben zij gemeld bij zowel de directie van de school, LVO als de Onderwijsinspectie, Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken naar aanleiding van de problemen in Maastricht. De Onderwijsinspectie doet er een naar de onderwijskwaliteit van het VMBO Maastricht en andere LVO-scholen en de Auditdienst Rijk kijkt of de Onderwijsinspectie haar werk goed heeft gedaan. Verder bekijkt de inspectie of het LVO-bestuur voldoende doorheeft wat er op haar scholen gebeurt. Begin juli gaf Postema in een verklaring aan het onderzoek naar zijn functioneren af te wachten Dat laatste onderzoek is van belang voor LVO-bestuursvoorzitter André Postema. Zijn positie kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen: de Tweede Kamer vroeg om zijn vertrek, beide onderwijsministers hintten er op. De Raad van Toezicht van LVO benadrukte in die periode dat het vertrouwen heeft in Postema als voorzitter. Begin juli gaf hij zelf in een verklaring aan het onderzoek naar zijn functioneren af te wachten. "Eerst het onderzoek, dan het oordeel. Ik zal dan niet aarzelen op basis hiervan mijn verantwoordelijkheid te nemen", schreef hij toen.

Rechtszaak? Zo'n 130 ouders van leerlingen van het VMBO Maastricht stellen de school aansprakelijk voor extra kosten die ze hebben moeten maken omdat de eindexamens ongeldig verklaard werden en voor immateriële schade, zegt hun advocaat Wouter Geertsen. Het bedrag dat hij in gedachten heeft, houdt hij nog onder de pet. Dat de zaak bij de rechtbank gaat worden uitgevochten is overigens helemaal niet zeker. "Het kan heel goed zijn dat beide partijen er met een minnelijke regeling uitkomen" zegt Geertsen. "Maar als dat niet lukt, zijn we bereid onze tanden te laten zien."

