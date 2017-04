De verzwegen geschiedenis van 'kinderen met een kleurtje'

Kinderen met een kleurtje werden in het witte naoorlogse Limburg nagewezen met de term 'Amerikaantjes'. Zij waren verwekt door een van de zwarte Amerikaanse soldaten die Nederland eind 1944 hadden bevrijd.

Aanvankelijk vond men het exotisch, zo'n kleurtje. Maar later liepen deze mensen toch tegen problemen aan, zo ontdekte Mieke Kirkels . Zij interviewde twaalf van hen voor het boek 'Kinderen van zwarte bevrijders', dat vandaag verschijnt.

In de VS waren die verhoudingen ondenkbaar. Kirkels beschrijft hoe soldaten afdrukken wilden hebben van foto's waarop zij met blanke meisjes staan. "Als ik dat naar huis schrijf zullen ze me niet geloven. Ze maken me uit voor leugenaar, een grotere leugen kan ik niet vertellen. Dit vinden ze absurd", zeiden ze tegen een Limburgse fotograaf.

Over het algemeen werden alle soldaten in Limburg als bevrijders in de armen gesloten, ongeacht hun huidskleur. Voor zwarte soldaten was dit hartelijke welkom een volkomen verrassing, stelt Kirkels. Met de bevolking ontstonden hartelijke vriendschappen en relaties, ondanks de strikte voorwaarden waaraan zij zich van de legerleiding moesten houden.

De bevrijding in het vierde oorlogsjaar bezorgde Limburgers een roes die vele malen sterker was dan met carnaval, zegt Kirkels (69). "De bisschop verbood natuurlijk intieme omgang met soldaten, maar het hek was van de dam. Ik kan het me zo goed voorstellen. Mensen hebben vijf jaar in angst geleefd en als je dan bevrijd wordt, ga je uit je dak van opluchting en vreugde".

Verzetje

De banden van de soldaten met de bevolking werden intiem nadat operatie Market Garden, de poging om bij Arnhem door de Duitse linies te breken, mislukte en de opmars naar het noorden stokte. De verschillen tussen zwart en wit werden zichtbaar bij feesten om de militairen een verzetje te bieden. Hier waren alleen blanke soldaten welkom.

Veel Limburgers zagen hen aanvankelijk als 'mis­sie­kind­jes­'

"Wat deden de zwarte jongens? Die kwamen nergens in", zegt Kirkels. "Als witten in een café zaten, dan sloegen zij hun gekleurde collega's de tent uit. Maar in sommige buurten waren zij wel welkom. Ja, niet in de villawijk van Maastricht. Het waren meestal de arme volkswijken in mijnstreken waar zij terecht konden. Dat zijn de plekken waar kinderen met een tintje werden geboren."

Als de vrouw al getrouwd was met een blanke Nederlander, zorgde de geboorte van een gekleurde baby voor spanningen. Niet zelden kwamen deze kinderen in pleeggezinnen of internaten terecht. Maar ook kinderen van ongetrouwde vrouwen hadden het volgens Kirkels erg moeilijk in hun latere leven. "Ze werden ontvangen met de nodige scepsis", vertelt ze. "Veel Limburgers zagen hen aanvankelijk als 'missiekindjes'. Dat was positief bedoeld hoor, maar er zat wel iets paternalistisch in. Mensen hadden nog nooit gekleurde mensen gezien, behalve in missieblaadjes van de katholieke kerk. Toen zij ouder werden, kregen zij in de Limburgse samenleving het etiket 'niet van hier' en 'onecht'."

Niet iedereen wilde meewerken aan het oral-history-project van Kirkels. "Mensen reageerden geëmotioneerd, wilden er niet over praten." Opvallend is dat van de twaalf kinderen die Kirkels sprak, er slechts één in is geslaagd om haar biologische vader te bezoeken. "Voor de anderen waren er te veel emotionele en praktische bezwaren".

Kirkels vorige project ging over de grafdelvers van de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Zij ontdekte dat de soldaten die de 20.000 gesneuvelden naar hun laatste rustplaats brachten zonder uitzondering zwart waren. "Ik werd met mijn neus hard op het feit gedrukt dat de Amerikaanse samenleving volstrekt gesegregeerd was en dat zwarten de vervelende klussen kregen."