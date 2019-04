De verbranding van een jonge vrouw schudt Bangladesh wakker

De zaak rond de dood van de scholier, Nusrat Jahan Rafi, heeft tot heftige reacties geleid. Bij haar begrafenis in de provincieplaats Feni waren tienduizenden mensen aanwezig.

Sinds de dood van Rafi op 10 april zijn er meer protesten geweest in Bangladesh. De zaak heeft de aandacht gevestigd op het lot van vrouwen in het land, die vaak geen gehoor krijgen bij gevallen van aanranding en verkrachting. Slachtoffers worden geïntimideerd door de daders en niet serieus genomen door politie en justitie.

“We willen gerechtigheid”, zei actrice en model Alisha Pradhan, vandaag tegen persbureau AP. “Onze meisjes moeten veilig en waardig opgroeien. Wij protesteren tegen iedere vorm van geweld tegen vrouwen.” Premier Sheikh Hasina heeft de familie van Rafi beloofd dat de verantwoordelijken voor haar dood gestraft zullen worden.

Rafi deed op 27 maart aangifte bij de politie tegen het hoofd van haar madrassa, een islamitische school. Hij had haar naar zijn kantoor geroepen en haar herhaaldelijk betast. Van de aangifte bestaan videobeelden, waarop te zien en te horen is dat de lokale chef van de politie haar klacht wel opneemt, maar zegt dat het ‘geen ernstige kwestie is’. Hij is later van zijn post gehaald wegens ambtsverzuim. Het schoolhoofd werd wel gearresteerd, wat leidde tot woedende reacties van zijn volgelingen en lokale politici.

Kerosine

Tien dagen na de aangifte moest Rafi met zeer ernstige brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. Onderweg in de ambulance vertelde ze aan haar broer, die het verhaal met zijn telefoon opnam, dat ze naar het dak van de school was gelokt en daar was vastgepakt door vijf mensen in boerka’s. Zij hadden haar handen vastgebonden, haar overgoten met kerosine en die aangestoken. Rafi overleed vier dagen later in een ziekenhuis in Dhaka.

Inmiddels zijn zeventien mensen, onder wie scholieren, gearresteerd in verband met haar dood. Volgens de politie hebben zij verklaard dat ze handelden in opdracht van het schoolhoofd. Het was de bedoeling dat de verbranding op zelfdoding zou lijken.