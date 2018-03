De verbeten strijd tegen de ‘goedkoopste prostitutiestraat’ van Nederland

Voor een wandeling langs de prostitutieramen in de Doubletstraat voelt Saskia Tannemaat (47) weinig. “Ik geloof niet dat die mensen blij zullen zijn mij daar te zien”, zegt ze met enige scherts. Onlangs protesteerde de Haagse kunstenares met medebewoners tegen de ‘goedkoopste prostitutiestraat’ van Nederland. De gemeente Den Haag wil de 190 ramen in de straat liever vandaag dan morgen sluiten, maar het geld daarvoor lijkt te ontbreken.

Dat het dossier rond de Doubletstraat na de verkiezingen snel opgelost wordt, valt ernstig te betwijfelen. Uit de verkiezingsprogramma’s spreekt weinig urgentie, er wordt voor dit probleem geen geld vrijgemaakt.

Geconfronteerd met de passages over prostitutie moet GroenLinks-stemmer Tannemaat erkennen dat zij zich op dit punt het meest thuis voelt bij de ChristenUnie/SGP. Die partijen willen het verschijnsel van verschillende kanten aanpakken: sluiting van de prostitutiepanden moet samengaan met uitstap- en onderwijsprogramma’s en zo nodig traumahulp. Haar eigen GroenLinks wil ‘veilige en prettige werkplekken voor de sekswerkers’ en bevordering van hun zelfstandigheid.

Maar de gedachte dat de sekswerkers in de Doubletstraat (Hagenaars zeggen Doeblètstraat) ooit veilig kunnen zijn, vindt kunstenares Tannemaat een gotspe. Onlangs trok de Haagse rechtbank drie weken uit voor een strafzaak tegen een Hongaarse familie die zich schuldig zou hebben gemaakt aan mensenhandel en aan uitbuiting en mishandeling van 25 vrouwen die in de Doubletstraat werkten. De Haagse rechtbank veroordeelde de tien familieleden vrijdag tot gevangenisstraffen.

Het verhaal is telkens hetzelfde. Vrouwen werden met het vooruitzicht van een baan in de tuinbouw naar Nederland gelokt, daar moesten zij paspoort en geld inleveren en werden zij gedwongen te werken in de seksbusiness. Ze kregen slaag als ze weigerden of als klanten ontevreden waren. Ook werden familieleden van de meisjes in Hongarije bedreigd. Wie wilde uitstappen moest duizenden euro’s betalen.

“Deze rechtszaak is niet zomaar een incident”, zegt Tannemaat. Ze heeft uitgezocht dat in de laatste tien jaar 57 personen door de rechtbank zijn gestraft voor misdrijven die verband houden met vooral de Doubletstraat. “Het is een mythe dat prostitutie een gewoon beroep is. Ken je de website www.hookers.nl? Daar staan recensies op van hoeren, alsof het de Michelingids is. Lees die en dan weet je hoe gruwelijk en wreed die wereld is. Als een meisje bijvoorbeeld anale seks weigert, dan wordt dat bekendgemaakt. Die krijgt dan één ster of zo. Het is duidelijk wie daar de klappen voor krijgt.”

Naambordje

Tannemaat woont en werkt in de buurt van de Doubletstraat. Bij de bel van haar atelier zit bewust geen naambordje. Van bedreigingen is nooit sprake geweest, maar ze weet dat de bordeelwereld haar de actie niet in dank afneemt. In 2016 maakte zij een reeks schilderijen van prostituees. “Ik durfde aanvankelijk het straatje niet in, ik vond het er zo ranzig uitzien. Toch ben ik daar eens koffie gaan drinken en begon ook te tekenen. Daaruit volgde een tentoonstelling en ik kreeg toen haatmails. Ik zou die mensen in een kwaad daglicht stellen en van hen profiteren. Totale onzin natuurlijk, maar ik kreeg wel van nabij inzicht hoe die meiden daar moesten werken.”

Tannemaat was één van die mensen die het Oude Centrum zo’n tien jaar geleden, grofweg het stuk tussen de Grote Marktstraat en de Bierkade, als het ware herontdekten. De wijk was in niet al te beste staat. Panden waren hier en daar verloederd en zaten onder de graffiti. Verschillende huizen werden verhuurd aan arbeiders met niet-Nederlandse achtergrond.

Inmiddels hebben hoogopgeleiden in de mooie oude panden aan bijvoorbeeld de Bierkade, Paviljoensgracht en Stille Veerkade hun intrek genomen. De straten zijn weer schoon en de her en der geparkeerde bakfietsen geven aan dat er ook jonge families wonen. Maar het blijft moeilijk in de wijk. Bewoners constateren de laatste tijd dat de massagesalons en avondwinkels weer terrein winnen. Als wordt gevraagd wat daarvan de oorzaak is, wijzen zij naar de Doubletstraat.

Voor dertig euro kunnen mannen daar terecht. Dat trekt niet de meest fatsoenlijke mensen aan

De overlast is vooral in het weekeinde aanzienlijk. Bezoekers zoeken nerveus een parkeerplaats, die in die omgeving toch al schaars zijn. Mensen schreeuwen tegen elkaar en in een straal rond de hoerenstraat komt de straat onder vuil en bierblikjes te liggen. Drugsdealers proberen in de omgeving hun waren te slijten. De straat staat bekend als de goedkoopste van Nederland. “Daar zijn ze vreselijk trots op”, zegt Tannemaat. “Voor dertig euro kunnen mannen daar terecht. Dat trekt op zijn zachtst gezegd niet de meest fatsoenlijke mensen aan.”