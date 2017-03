De vent en de tulp

Bozig bracht hij de tulpen ter sprake, de tulpen die Nederland in de Ottomaanse tijd van de Turken kreeg, maar die van de Nederlandse bewindslieden geen echte mannen hadden gemaakt. “Als tulpen zouden helpen dan konden we ze nieuwe sturen, zodat ze echte mannen kunnen worden.”

Mij ontging de relatie tussen tulpen en mannelijkheid, maar voor Turken schijnt die te bestaan en het heeft wel iets: mannenspieren en bloemen.

Ja, de tulp. Een echte hype in de Gouden Eeuw, een manie, een bubbel. Rond 1635 werden er recordprijzen voor betaald, zo gewild was de tulp, een bloem waarmee de sultan bij duizenden zijn hoftuinen liet volplanten en er ‘s nachts lantaarns bij liet zetten vanwege hun kleurenpracht.

Intree van de tulp

Ik liep de dag na de Rotterdamse nacht over de Utrechtse markt en zag die wonderlijke tweedehands boekenstal die bestaat uit een meterslange, golvende wand van wijnkistjes. En in een van de kistjes zag ik het boek van ene Busbequius, ‘Legationis Turcicae epistolae’, Turkse brieven van een gezantschap.

Busbequius, zo las ik, was de Latijnse naam van Ogier Gisleen van Busbeke, een Zuid-Nederlandse diplomaat die in dienst van het Weense hof in 1554 naar Constantinopel werd gestuurd om te helpen de spanningen af te bouwen tussen de Habsburgers en Ottomanen, die in 1529 tot schrik van alle Europeanen nog voor de poorten van Wenen hadden gestaan.

Zo’n tien jaar verbleef Busbequius in Constantinopel en zijn brieven werden beroemd. Ik bladerde en trof de passage aan, waarin voor het eerst de tulp zijn intree deed in de Europese literatuur. Want deze Busbequius was het die de eerste bollen naar Europa stuurde, ook naar zijn vriend Carolus Clusius, die de baas van de nieuwe Hortus Botanicus in Leiden zou worden. Lees mee.