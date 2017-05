De vele afstudeerrichtingen binnen een opleiding zorgen voor problemen bij studenten

Studente Caroline Vos (25) wilde na haar master staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht een master privaatrecht volgen. Dat bleek ingewikkeld. Want hoewel studenten privaatrecht andere vakken volgen dan studenten staats- en bestuursrecht vallen in Utrecht beide programma's onder dezelfde parapluopleiding. Officiële naam: Nederlands recht.

Dat betekent dat Vos slechts één diploma had kunnen krijgen voor twee opleidingen. Dat wilde ze niet. "Ik kan me voorstellen dat niet alle werkgevers dat begrijpen", zegt ze. Dus week de studente uit naar de Universiteit van Amsterdam. Daar volgt ze nu de master privaatrecht, die aan de UvA niet onder een andere paraplu valt. Dat betekent voor haar wel meer reistijd vanaf Bilthoven en zo'n 200 euro per maand aan reiskosten.

Caroline Vos (25) © TRBEELD

Onduidelijk Meer studenten lopen tegen dit probleem aan, waarschuwt Jan Sinnige van het Interstedelijk studentenoverleg (Iso). Ze denken twee studies te volgen maar in werkelijkheid gaat het om twee verschillende varianten van dezelfde opleiding. "Dat is niet altijd duidelijk. Specialisaties worden gepresenteerd als verschillende opleidingen", zegt Sinnige. Het ver­zelf­stan­di­gen van iedere specialisatie tot een aparte opleiding zou een enorme ad­mi­ni­stra­tie­ve last met zich meebrengen Woordvoerder Universiteit Utrecht Dat betekent in sommige gevallen dat afgestudeerden een diploma krijgen waar twee specialisaties op staan, in andere gevallen mogen studenten geen scriptie schrijven of mogen ze het laatste vak van het tweede programma niet afronden. Alle universiteiten hangen verschillende varianten onder één naam, maar de een is daar duidelijker over dan de ander. De Universiteit Utrecht bijvoorbeeld spreekt over masterprogramma's, terwijl de Universiteit van Amsterdam het heeft over tracks. Weer andere universiteiten noemen het profielen of specialisaties. Om het nog verwarrender te maken hebben programma's met dezelfde naam, bijvoorbeeld privaatrecht, aan de ene universiteit wel een eigen registratie en aan een andere niet.

Onhandig Dat is op zich niet zo gek, verschillende afstudeerrichtingen geven studenten de mogelijkheid zich verder te specialiseren. Maar volgens het Iso zijn de vele afstudeerrichtingen binnen een opleiding voor studenten onhandig. "Het is heel gek wanneer studenten geen tentamen mogen doen voor een vak, omdat twee programma's onder dezelfde code in een systeem staan", zegt Sinnige. Voeg in het register waar alle studies in staan een letter toe aan de code van opleidingen, stelt hij voor. "Dan kunnen op een diploma makkelijk een A- een B- of een C-variant staan", zegt Sinnige. Wat hem betreft hoeft niet elke specialisatie een eigen code te krijgen. Universiteiten kunnen zonder problemen extra afstudeerrichtingen toevoegen als ze eenmaal goedkeuring hebben voor een opleiding. Een nieuwe opleiding beginnen kost daarentegen veel tijd en geld. Universiteiten moeten met arbeidsmarktonderzoeken bewijzen dat er behoefte is aan de afgestudeerden en er moet van te voren een plan liggen waar de onderwijskeurmeester vertrouwen in heeft. "Het verzelfstandigen van iedere specialisatie tot een aparte opleiding zou een enorme administratieve last met zich meebrengen", zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht. "Het is efficiënter en beter te realiseren binnen een master verschillende programma's voor studenten aan te bieden, waardoor ze toch uit een breder palet kunnen kiezen of programma's kunnen combineren."

