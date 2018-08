De vakantieganger raakt niet van de kook door een dichte brug of sluis

Droogte en warmte hebben gevolgen voor de recreatievaart. Vakantiegangers moeten wachten of omvaren.

Bruggen en sluizen die niet opengaan. Jenny Heeren (51) uit St. Willibrord komt ze vaak genoeg tegen. Ze vaart met haar man en chihuahua Bemsi zo'n drie weken door het land en ligt geregeld een tijd stil als gevolg van het extreme weer. Maar de Brabantse accepteert de situatie moeiteloos. "Het is gewoon genieten, de ontspanning op het water, echt zalig."

De houding is typerend voor de vakantiegangers die met hun boot op het zonovergoten Spaarne dobberen. Zoals Marcha Groen (62) uit Groningen. Zij en haar man wilden graag verder Noord-Holland in. "Maar dat zit er nu niet in", zegt ze achterop haar met bloemen aangeklede boot in de schaduw van een geïmproviseerd zonnescherm. Ze doelt op de sluis van Spaarndam die vanaf vrijdag niet meer opengaat voor pleziervaart.

Wanneer de sluis bij Spaarndam weer open kan is niet bekend. Dat is afhankelijk van neerslag in de Alpen en Vogezen

Door de droogte en hitte moeten schippers hun plannen aanpassen. Sluizen door het hele land zijn gesloten of beperkt open. Door de lage waterstand dreigt zout water het land binnen te stromen, wat schadelijk is voor landbouw en natuur. En door de warmte kunnen de bruggen niet altijd open, omdat ze zijn uitgezet door de hitte. In Friesland bleven bruggen vorige week om die reden een paar dagen gesloten.

Plannen in duigen Groen vindt omvaren geen probleem, zegt ze terwijl Jip, een kruising tussen een poedel en een shihtzu, haar arm likt. "Wij hebben de tijd. We varen zes maanden door heel Nederland. Gaat het niet zoals het gaat, dan moet je keuzes maken. Maar als je maar vier weken vakantie hebt, is het heel sneu." Iets verderop heeft Cees Brantjes (63) zijn pasgekochte Stella Maris Potter - "een verplaatsbare vakantiewoning, een hele riante" - aangemeerd tegenover zijn huis. Zijn vrouw en hij waren van plan zondag naar het Noordzeekanaal te varen, maar ook hun plannen vallen door de gesloten sluis in duigen. "Het is geen straf om hier te liggen", relativeert hij de situatie. Bovendien, als schipper is hij gewend om rekening te houden met natuurverschijnselen.

Kwetsbaar Beroepsvaart mag wel de sluis door. Dat geldt voor binnenvaartschepen, maar ook voor Arnoud Hoogland (42). Op zijn schip, een Fries maatkastje, vervoert hij de spullen van fietstoeristen. Zij fietsen van Amsterdam naar Vianen, Gouda en Delft en slapen op het schip. Hoogland vaart achter hen aan. Hij mag weliswaar elke sluis door, maar ligt dan weer geregeld vast voor een brug, zoals van de week nog twee keer in Gouda. Wanneer de sluis bij Spaarndam weer open kan is niet bekend. Dat is afhankelijk van neerslag in de Alpen en Vogezen. Een flinke hoeveelheid regen geeft tegendruk aan het zoute water. De vakantiegangers op het Spaarne hoor je er niet over klagen. Hoewel Brantjes zich ook wel zorgen maakt: "Je merkt nu dat Nederland kwetsbaar is."

