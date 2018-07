De vakantie die heel anders wordt dan de vorige keer: 'Het is wel een beetje gek'

"Het is wel een beetje gek. Na 23 jaar gaan we voor het eerst weer samen weg", zegt moeder Audry. Toch: ze hebben zich op dit moment voorbereid. "Drie jaar geleden kochten we al een kleinere tent met het vooruitzicht dat we uiteindelijk weer met z'n tweeën op vakantie zouden gaan." Ze hebben een dochter (23) en een zoon (20). "Sinds de geboorte van de kinderen zijn we met z'n vieren op vakantie geweest. Meestal naar Frankrijk, Italië of Spanje en altijd in onze vierpersoons piramidetent. Nu verruilen we die voor een tweepersoons tunneltentje", zegt Audry. "Deze zomer moet onze dochter werken en onze zoon gaat waarschijnlijk weg met vrienden." De twee pakken eind juli samen de auto en gaan dan voor 2,5 week via Spanje naar Portugal. Audry rijdt. "Dat vind ik leuk om te doen." De ouders houden van het bezoeken van nieuwe steden en kamperen daarom in de buurt van het Spaanse Salamanca en Porto in Portugal. Wat ze zullen missen nu de kinderen niet meegaan? "Vooral 's avonds spelletjes spelen met z'n vieren", zegt Audry. "Maar het heeft ook voordelen, we zijn veel flexibeler. Omdat we met z'n tweeën zijn kunnen we onderweg makkelijker even een hotelletje pakken." Ze denkt ook dat het makkelijk wordt een dagplanning te maken. "Verder verandert er weinig. Het is misschien iets rustiger, maar de kinderen houden van lezen, zonnen en zwemmen en dat is precies wat wij dit jaar ook gaan doen."

"Eerst dacht ik, alleen met de kinderen op vakantie, moet ik dat wel doen? Maar nu denk ik, waarom niet, ik doe het gewoon en ik ga er van genieten", zegt Suiskens. Ze is drie jaar geleden gescheiden en heeft met haar ex-man twee zoons: Bink (7) en Vick (5). "Tussendoor heb ik nog een relatie gehad maar dat ging vorige zomer over, net voordat we met de kinderen op vakantie zouden gaan, dus ging ik met een vriendin." Dit jaar doet ze het alleen. Met een geleende caravan naar een camping in Eersel. "Ik dacht bij een vakantie altijd aan Italië of Spanje, maar dat leek me niets met de kinderen. Als mij dan iets overkomt zijn zij in een land waar ze de taal niet spreken." Ze boekte een staanplaats op een kampeerveldje van een Brabants recreatiepark. "Ik heb wel gekeken of er genoeg te doen was voor de kinderen, ook met slecht weer." Op deze camping hebben ze bijvoorbeeld een overdekt strandje. De moeder is er helemaal klaar voor en de kinderen staan te springen om te kunnen zwemmen. "Wel ben ik benieuwd hoe ik het ga vinden als de kinderen liggen te slapen en ik 's avonds alleen voor de caravan zit. Ik hoop dat ik een beetje aansluiting vind, dat is als alleenstaande moeder niet altijd makkelijk tussen de stellen." Ze lacht. "Ik hoor weleens horrorverhalen dat vrouwen zoals ik de vijand zijn voor getrouwde vrouwen." Maar ze heeft met alles rekening gehouden. "Ook zonder anderen heb ik genoeg te doen en ik hoop vooral dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Ik ga er niet heen om mezelf beter te leren kennen of zo

Annabelle Hinam (20) uit Amsterdam gaat vier weken backpacken in Indonesië.

"Ik vlieg dinsdag naar Jakarta. Ik blijf er vier weken en het is de allereerste keer dat ik alleen op reis ga. Ik vind het spannend en mijn ouders ook, maar ik heb zoveel zin om in een land ver weg te zijn", zegt Hinam.

Even was het onzeker of ze kon vertrekken. "Ik had het dom geregeld met de papieren, er bleek iets te missen en daardoor heb ik gisteren pas mijn visum kunnen ophalen bij de ambassade in Den Haag. Net op tijd." Ze gaat na de zomer naar haar tweede jaar van de toneelschool in Utrecht. "Het is heel hard werken. Daarom kijk ik er extra naar uit om vier weken lang helemaal zelf te bepalen wat ik ga doen. Ik denk dat als ik er eenmaal een paar dagen ben, dat het vanzelf gaat hoor. Ik maak me nu vooral zorgen over hoe het gaat zijn als ik daar net aankom."

Van een vreemde heeft Hinam de reislust niet. "Mijn vader vindt verre reizen maken geweldig, hij was laatst nog in Iran."

Haar tas moet ze nog pakken. "Ik ben nu bezig met het kijken naar reisroutes en malariapillen en dat soort dingen."

Wat ze precies gaat doen, ziet ze wel als ze daar is. "Ik ga er niet heen met het doel om mezelf beter te leren kennen of zo. Ik denk dat je daar een heel leven mee bezig bent. Ik wil vooral veel mooie natuur zien, vrienden bezoeken die op Bali zijn en ik wil naar een surfdorpje waar ik leuke verhalen over heb gehoord. De rest vogel ik daar wel uit met behulp van een paar apps."