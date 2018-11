De Tweede Wereldoorlog op wielen rijdt door achterstandswijken

Ze wilden liever Ronnie Flex of rapper Boef, maar kregen Femke Halsema. Een beetje jammer vinden de leerlingen van basisschool Het Samenspel dat wel. “Het mocht niet”, zegt Lordina (11), een meisje met bril en zwarte vlechten, beteuterd. “Maar ze was wel lief hoor.”

Bij de school in de Amsterdamse Bijlmer opende de burgemeester dinsdag een bijzonder museum over de Tweede Wereldoorlog. In een omgebouwde vrachtwagen wandel je de kamertjes van vier verschillende kinderen binnen: de Joodse Eva, Jan uit een verzetsfamilie, Nelly die bij de NSB-jeugd zat en de ‘alledaagse’ Henk. Het zijn stuk voor stuk waargebeurde verhalen. En, extra bijzonder: de kinderen van toen zijn alle vier nog in leven.

Verlengstuk

Het mobiele museum is een verlengstuk van het stenen Verzetsmuseum in Amsterdam, vertelt directeur Liesbeth van der Horst. Daar is weliswaar al een kinderafdeling, maar die weet niet iedereen even goed te vinden. Vooral families met een niet-Nederlandse achtergrond komen er weinig over de vloer, aldus Van der Horst. Terwijl dat juist groepen zijn die te maken kunnen hebben met discriminatie. “Het is belangrijk om hen te laten zien hoe racisme uit de hand kan lopen.”

Maar als de berg niet naar Mohammed komt, komt Mohammed naar de berg. Om deze groepen toch te bereiken, bedachten de medewerkers een even pragmatische als ludieke oplossing: een museum op wielen dat langs scholen in achterstandswijken en wijken met veel kinderen van niet-Nederlandse komaf rijdt. De trailer blijft nog een week in de Bijlmer staan, om vervolgens langs gemeenten als Purmerend en Almere te rijden, en daarna wellicht verder het land in.

Iedereen was tegen Hitler. Maar zij was vóór. Door haar heb ik geleerd dat er veel me­nings­ver­schil­len zijn. Lordina (11), leerlinge basisschool

De eerste testgroepen brengen deze week een bezoekje aan de bus. Lordina was nog nooit met haar ouders in een museum geweest, zegt ze. Haar favoriete ‘personage’ is NSB-dochter Nelly. “Iedereen was tegen Hitler. Maar zij was vóór. Door haar heb ik geleerd dat er veel meningsverschillen zijn. Bij ons in de klas is dat soms ook. Bijvoorbeeld over surprises. Sommige kinderen willen ze wel maken en anderen niet.”