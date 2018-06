De twaalfurige werkdag is niet voor iedere Oostenrijker het walhalla

Op een pastelkleurig eiland vervulden pastelkleurige poppetjes blijmoedig hun verlengde arbeidsdag. "Gaat het Werner goed, gaat het ook Erna goed. Gaat het een van ons goed, gaat het ons allen goed," aldus het bijbehorende, suikerzoete liedje.

Lees verder na de advertentie

Acht uur werken blijft de norm, maar volgens het wetsvoorstel gaat de maximale werkdag van tien naar twaalf uur en de maximale arbeidsweek van vijftig naar zestig uur. In de horeca, waar de arbeidstijden sowieso al flexibeler waren, kunnen werknemers in de toekomst verplicht worden om acht uur na afloop van hun vorige arbeidsdag paraat te staan voor de volgende.

De storm van protest heeft ertoe geleid dat de regering op dat laatste punt water bij de wijn wil doen

Werkgevers zijn opgetogen over de nieuwe wet, die het mogelijk maakt werknemers in piekmomenten zonder overwerktoeslag twaalf uur te laten werken. In plaats van geld kunnen bedrijven hun personeel op minder drukke momenten vrije tijd geven. Uitstekend voor de Oostenrijkse concurrentiepositie, menen werkgeversorganisaties, maar Werner en Erna zijn minder overtuigd dat die flexibele arbeidstijden ook goed voor hen zijn.

Verraad De Kamer van Koophandel werd bedolven onder boze tweets en trok de video na een paar dagen terug. Ook de regering, vooral de FPÖ, kreeg het te verduren. De partij, die zich altijd opwerpt als 'sociaal vaderlandslievend', werd op haar facebook-site overstelpt door boze kiezers die haar 'verraad' verwijten. De langere arbeidsdag zelf is nog tot daaraan toe. Maar het wegvallen van de verplichte overwerktoeslag, die werkgevers door vrije tijd kunnen vervangen, kan werknemers volgens de vakbonden tot twee miljard euro per jaar kosten. Daarnaast mogen werknemers langer werken straks alleen in 'zwaarwegende persoonlijke gevallen' weigeren. Wat zwaarwegend is, is uiteraard open voor discussie. Geen oppas voor de kinderen? Oké. Maar kaartjes voor een concert die avond? Als je baas dat niet zwaarwegend vindt, kan weigeren je je baan kosten. De storm van protest heeft ertoe geleid dat de regering op dat laatste punt water bij de wijn wil doen. Wie geen elfde en twaalfde uur wil werken, hoeft volgens de laatste versie van het wetsontwerp geen reden meer te geven. Maar tot tien uur kan de werkgever langer werken zonder overleg blijven verplichten. De vakbonden hebben acties aangekondigd.

Lees ook:

Werkdag van zes uur is een 'aantrekkelijk model' Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: het personeel van een verpleeghuis in Göteborg ging twee jaar geleden van acht naar zes uur werk per dag zonder een cent loon in te leveren. Tot genoegen van de werknemers, die zich minder vaak ziek meldden en beter voor hun patiënten zorgden.