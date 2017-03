De Turkse groenteman voelt zich niet meer thuis in 'dit land'

De Turkse groenteman gaat terug naar Turkije. Hij vertelt het me op een doorweekte dinsdag als ik met mijn zoons de honderd meter naar zijn zaak heb afgelegd omdat de oudste na een ochtend binnen de gordijnen uit de rails trekt van verveling en de baby alleen maar slaapt in de wandelwagen. De groenteman is het perfecte uitje. Hij trakteert op koekjes, maakt de baby aan het lachen en hij heeft een gevlekte poes die niet bang is voor kinderen.

Maar ik kom er niet alleen vanwege mijn zoons. Op dit soort gure dagen valt het ouderschap me zwaar, vooral na een paar slapeloze nachten en ik heb me de afgelopen maanden, verkleumd tussen de wortels, regelmatig gelaafd aan het geklets van de groenteman. Een half uur vrolijk roddelen over de buurt en een zak verse walnoten is soms precies genoeg om een lange grijze dag door te komen.

'Dit land'

Maar nu gaat hij dus weg. Hij heeft het gehad met dit land, zegt hij. Het ergert me, de manier waarop hij ‘dit land’ uitspreekt. Onwillekeurig denk ik aan rellende Turken in Rotterdam, aan Erdogan die Nederlanders met nazi’s vergelijkt.

Ik voel me hier niet meer thuis, zegt de groenteman.

En ik wil zeggen dat hij zich niet moet aanstellen, dat Nederland nog altijd een van de beste landen is om in te wonen, ook voor minderheden, dat we hier in elk geval geen journalisten opsluiten, geen genocides ontkennen, dat ik vanmorgen nog op de radio hoorde dat we op nummer zes staan op de wereldwijde geluks-index, ik wil zeggen dat het van weinig loyaliteit getuigt om je koffers te pakken als het even tegenzit.

Ik wil eindelijk weer eens echt lekkere tomaten eten. Tomaten die rood zijn geworden in de zon De groenteman

En dan denk ik aan de Van Heemstra’s die in de vorige eeuw naar Turkije emigreerden, een pistachenotenkwekerij begonnen en vanwege politieke spanningen gefortuneerd en wel naar Zwitserland vertrokken. En ik vraag me af waarom ik me zo opwind, me op een vreemde manier zelfs verraden voel. “Dit land...” begin ik.

Maar de groenteman onderbreekt me. “Tomaten”, zegt hij. “Ik wil eindelijk weer eens echt lekkere tomaten eten. Tomaten die rood zijn geworden in de zon.”

In de stilte die volgt, weet ik zeker dat hij mijn gedachten heeft geraden en het gesprek diplomatiek richting tomaten heeft gestuurd omdat hij deze discussie niet wil voeren.

Hij glimlacht naar de baby, brengt ons terug op veilig terrein.

Ik zal je missen, zeg ik. De groenteman knikt en loopt naar de kast achter de toonbank om een koekje te pakken voor mijn zoon.