De 'Trumpshake' is bedoeld om andere wereldleiders uit balans te brengen

Macron kneep de hand van Trump zowat fijn, tevergeefs probeerde Trump de zijne los te trekken. Beide presidenten klemden de kaken op elkaar. Na zes volle seconden lieten ze dan toch los. De knokkels van Trump kleurden wit, de blik van Macron was zelfvoldaan.

Later op de dag pakte Trump Macron terug. Hij gaf Macron de beroemde ‘Trumpshake’, een handdruk waarbij hij de volledige arm van de ander naar zich toetrekt en de persoon uit balans brengt.

Ze leken er even om te kunnen lachen, maar volgens Macron was er niets onschuldigs aan zijn ferme handdruk bij de eerste ontmoeting, zei hij tegen de Franse krant Journal du Dimanche. “We moeten laten zien dat we geen concessies doen, zelfs niet symbolisch.” Hij noemde de handdruk een ‘moment van de waarheid’.

Trumpshake

Macron was bij de eerste ontmoeting dus voorbereid op die 'Trumpshake', maar een rondje op YouTube levert een keur aan filmpjes op waarin de Amerikaanse president het andere wereldleiders moeilijk maakt. Hij weet vriend vijand te verbazen en uit balans te brengen, letterlijk.

Zo hield Trump de hand van de Japanse premier Abe wel zestien seconden vast, waarna Abe ongemakkelijk de camera in keek. Trump vloerde zijn eigen vice-president Pence bijna door hem op het podium bij een conferentie naar zich toe te trekken. Rechter Neil Gorsuch zal vast nog met gêne terugdenken aan het moment dat de president hem op het podium tot drie keer toe naar hem toe trok. De Canadese premier Justin Trudeau wist de ‘Trumpshake’ als een van de weinigen te pareren door de Amerikaanse president stevig bij de schouder vast te pakken

Het lijkt iets onschuldigs, maar de handdruk is belangrijk. “Hij is vooral bedoeld om de hiërarchie vast te stellen”, zegt lichaamstaalexpert Denise Dechamps van de Body Language Academy. “De manier waarop je elkaar aanraakt zorgt voor hormonen in je lijf. Is de aanraking prettig, ontstaat er een knuffelhormoon. Is de aanraking onprettig, ontstaat het stresshormoon. Is er een machtsstrijd bezig, zoals bij Trump en Macron, wordt testosteron aangemaakt.”

Die hormonen zijn belangrijk. “Hormonen bepalen hoe we ons voelen, al heb je dat niet meteen door. Dat gevoel associeer je met de persoon voor je.” De trekkende handdruk van Trump is een signaal van dominantie. “Hij wil zeggen: ik ben de baas, ik bepaal waar jij heengaat.”

Wereldleiders na de G7-top op Sicilië. Angela Merkel heeft haar handen gevouwen in een piramide die wijsheid moet uitstralen. © REUTERS

Trump is niet de enige die bezig is met zijn handdrukken en lichaamstaal, legt Dechamps uit. Zo was oud-president Obama altijd erg gecontroleerd en illustreerde hij zijn verhaal goed met zijn handen. Premier Rutte oogt soms weliswaar een beetje onhandig, maar heeft zijn handbewegingen redelijk onder controle, volgens Dechamps. “Angela Merkel heeft haar handen vaak in een soort driehoek voor haar buik, de zogeheten piramidehanden. Dat moet wijsheid en zelfverzekerdheid uitdragen. Dat registreert de toeschouwer in het onderbewuste.”

De strijd om de lichaamstaal is in de wereldpolitiek niks nieuws. De vraag of Trump hem gaat winnen is volgens Dechamps makkelijk te beantwoorden: “Hij wil zo graag een alfa zijn, het is bijna lachwekkend.”